Дома в итальянском городе оказались на краю обрыва после оползня

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони пролетела над районом, пострадавшим от оползня в сицилийском городе Нишеми. Она также приняла участие в совещании по оценке ситуации.
Дома здесь оказались на краю обрыва после оползня, вызванного ураганом.
В Нишеми в центре Сицилии проживает около 25 000 человек. Город расположен на плато, которое, по словам властей, постепенно рушится. Эвакуировать пришлось более 1500 человек.
Эта женщина говорит, что оставила двух своих кошек в гараже. Теперь ходит их кормить.
[Мария, эвакуированная местная жительница]:
«Из соображений безопасности мы были вынуждены уйти. Мы остановились у одного из моих родственников. Это огромное бедствие. Мы просто надеемся, что оползень не пойдёт дальше, потому что в противном случае мы потеряем наш дом».
[Фабрицио, эвакуированный местный житель]:
«Нам сказали брать только самое необходимое, но вчера мы взяли гораздо больше вещей, потому что у нас было больше времени. Теперь нам говорят, что надо поторопиться».
Из-за сильного шторма с понедельника в трёх южных регионах – Сицилии, Сардинии и Калабрии – действует режим чрезвычайной ситуации.
При этом в последние годы природные катаклизмы в Италии становятся всё более экстремальными.
Так, разрушительные и смертоносные наводнения теперь всё чаще происходят в районах, которые ранее считались менее уязвимыми перед подобными бедствиями.
Часто они также сопровождаются оползнями.
