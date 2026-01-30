Премьер-министр Италии Джорджия Мелони пролетела над районом, пострадавшим от оползня в сицилийском городе Нишеми. Она также..

Дома в итальянском городе оказались на краю обрыва после оползня

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони пролетела над районом, пострадавшим от оползня в сицилийском городе Нишеми. Она также приняла участие в совещании по оценке ситуации.

Дома здесь оказались на краю обрыва после оползня, вызванного ураганом.

В Нишеми в центре Сицилии проживает около 25 000 человек. Город расположен на плато, которое, по словам властей, постепенно рушится. Эвакуировать пришлось более 1500 человек.

Эта женщина говорит, что оставила двух своих кошек в гараже. Теперь ходит их кормить.

[Мария, эвакуированная местная жительница]:

«Из соображений безопасности мы были вынуждены уйти. Мы остановились у одного из моих родственников. Это огромное бедствие. Мы просто надеемся, что оползень не пойдёт дальше, потому что в противном случае мы потеряем наш дом».

[Фабрицио, эвакуированный местный житель]:

«Нам сказали брать только самое необходимое, но вчера мы взяли гораздо больше вещей, потому что у нас было больше времени. Теперь нам говорят, что надо поторопиться».

Из-за сильного шторма с понедельника в трёх южных регионах – Сицилии, Сардинии и Калабрии – действует режим чрезвычайной ситуации.

При этом в последние годы природные катаклизмы в Италии становятся всё более экстремальными.

Так, разрушительные и смертоносные наводнения теперь всё чаще происходят в районах, которые ранее считались менее уязвимыми перед подобными бедствиями.

Часто они также сопровождаются оползнями.

