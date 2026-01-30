Редкий шедевр Леонардо да Винчи во время реставрации сможет увидеть публика

Фреска Леонардо да Винчи Милан, Италия Это одно из самых сложных произведений Леонардо да Винчи. Фреска..
Фреска Леонардо да Винчи
Милан, Италия
Это одно из самых сложных произведений Леонардо да Винчи. Фреска украшает потолок зала в Кастелло-Сфорцеско – главной резиденции герцогов из правящей династии Сфорца.
Роспись представляет собой изображение естественного навеса, образованного ветвями и листьями тутовых деревьев. Да Винчи начал писать фреску в 1482 году. Но в 1499-м вторжение французов в Миланское герцогство вынудило мастера бежать, бросив работу неоконченной.
[Лука Този, куратор музея]:
«Замок превратился в казармы, а фрески закрыли штукатуркой и белой краской. Только в начале XX века роспись обнаружили и отреставрировали, обновив краски».
В середине прошлого века фреску снова отреставрировали, но со временем под воздействием окружающей среды она пришла в плохое состояние. Появилась угроза отслаивания краски. В 2012-м начался новый процесс реставрации.
[Лука Този, куратор музея]:
«Самое сложное в том, что фрески да Винчи очень деликатные, краска может отслаиваться, есть очень хрупкие участки. Поэтому работа должна выполняться сантиметр за сантиметром с предельной внимательностью и аккуратностью».
На время реставрации зал закрыли для посещения. Но публика увидит фреску в феврале и марте. Вход откроют на время проведения зимней Олимпиады в Италии.
Гости вместе с гидом смогут подняться на леса высотой более шести метров и с близкого расстояния рассмотреть шедевр мастера эпохи Ренессанса и понаблюдать за реставрацией.
Восстановление фрески планируют завершить к маю следующего года.
