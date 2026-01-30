В Кабуле, столице Афганистана, идёт снег. Но здесь, на северных равнинах, фермеры по-прежнему испытывают трудности, связанные..

Спасут ли Афганистан от шестилетней засухи снег и дождь

В Кабуле, столице Афганистана, идёт снег. Но здесь, на северных равнинах, фермеры по-прежнему испытывают трудности, связанные с продолжительной засухой.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, с начала зимы в ноябре прошлого года количество снегопадов в стране достигло 25-летнего минимума.

Агентство заявляет, что это уже шестой год, когда афганская зима приносит на север мало осадков. Это создаёт критическую угрозу для сельскохозяйственных угодий, поскольку они в значительной степени зависят от талого снега для орошения.

[Халназар Арбаби, фермер]:

«Мы разводим скот и занимаемся сельским хозяйством. У нас не так много животных, всего одна-две коровы и несколько коз и овец. Это наш основной источник дохода. Если мы потеряем этих животных, то потеряем всё».

Эксперты говорят, что сухая и тёплая погода обусловлена ​​явлением Ла-Нинья.

[Сильви Монтембо Джамал, старший специалист ФАО]:

«Мы обеспокоены тем, что прошлый год уже был очень засушливым. И это не первый раз. Засуха длится уже шесть лет. А это значит, что есть множество факторов, усугубляющих ситуацию».

Более трети населения страны испытывает острую нехватку продовольствия, и недоедание затрагивает более трёх с половиной миллионов детей в возрасте до пяти лет и более миллиона беременных и кормящих женщин.

При этом выращивание пшеницы чрезвычайно важно для населения: почти три четверти сельскохозяйственных земель Афганистана используются под эту культуру, потому что хлеб составляет большую часть ежедневного рациона людей.

ООН уже разработала пакеты мер защиты для поддержки почти 25 000 семей, занимающихся фермерством.

Также были проведены ремонтные работы на ирригационных каналах, чтобы помочь восстановить доступ к воде для более чем 350 000 семей.

