fb pixel
Телеканал NTD

Мечта вьетнамского дизайнера сбылась на неделе высокой моды в Париже

Мечта вьетнамского дизайнера сбылась на неделе высокой моды в Париже

Вьетнамский бренд представил свою коллекцию весна-лето 2026 на Неделе высокой моды в Париже. Наряды привёз 27-летний..

Дата загрузки: 2026-01-30

Мечта вьетнамского дизайнера сбылась на неделе высокой моды в Париже

Вьетнамский бренд представил свою коллекцию весна-лето 2026 на Неделе высокой моды в Париже.

Наряды привёз 27-летний Фан Хюи, став самым молодым и первым вьетнамским дизайнером, который представляет коллекцию в официальном календаре.

Он говорит, что на создание этих нарядов его вдохновило аристократическое прошлое Вьетнама.

[Фан Хюи, дизайнер]:
«Моя коллекция вдохновлена древним вьетнамским бонсай из золотых ветвей и нефритовых листьев. Я решил использовать эту красоту в своем дизайне, в своей коллекции».

На моделях – яркие полупрозрачные платья с блестящими элементами и вышивкой.

Бледные пастельные цвета сочетаются с уникальными формами и текстурами.

Генеральный директор бренда Стивен Доан говорит, что коллекция символизирует изысканную элегантность императорского двора Вьетнама времён династии Нгуен.

[Стивен Доан, генеральный директор модного дома]:
«Мы очень гордимся вьетнамцами. Я думаю, у нас долгая история, насчитывающая 2000 лет, у нас есть такое мастерство, как вышивка и техники шитья, которые почти не продвигаются в мире. Вот почему мы хотим продвигать нашу культуру и наследие».

А дизайнер говорит, что на этом показе сбылась его мечта, ведь свой бренд он основал всего три года назад.

[Фан Хюи, дизайнер]:
«Да, я очень счастлив, потому что высокая мода – это моя мечта с детства. Я очень рад представлять свою коллекцию в Париже».

Звездой вечера стала канадская супермодель Коко Роша. Она же появилась вместе с дизайнером и директором бренда на финальном поклоне.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...