Болгары встретили весну мартеницами

Миллионы болгар и румын встретили весну вековой традицией. Они дарят друг другу амулеты из шерсти с пожеланиями здоровья и благополучия.

Называются такие мартеницами. Обычно их плетут вручную. Белый цвет символизирует мужское начало, силу и солнце. Красный – это женское начало, здоровье и плодородие.

Амулеты повязывают на одежду или тело, а также вешают у дверей.

Люди верят, что они защищают от злых духов, порчи и сглаза.

В Музее этнографии в Софии прошли мастер-классы по изготовлению мартениц.

[Цветанка Абаджиева, мастер поделок]:

«Мартеница помогает, когда мы переходим от тёмной и холодной зимы к новой жизни, новой весне, наслаждаемся «новым» солнцем. Светило хочет оживить планету, наше северное полушарие. То есть, вернуть жизнь после зимы».

Согласно традиции, мартеницы для членов семьи делает самая старшая женщина в доме. Причём, все носят амулеты по-разному.

[Цветанка Абаджиева, мастер поделок]:

«Женщины носят мартеницы на одежде в районе груди, мужчины привязывают на пояс, дети повязывают на запястье. Мужчины обычно не хотят показывать свои мартеницы, они чаще кладут их в карман».

Мартеницы носят до 22 марта или же до прилёта первых аистов и появления первоцветов. После этого их повязывают на деревья и загадывают желания.