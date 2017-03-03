В России выдают паспорта футбольных болельщиков

[Колин Смит, представитель ФИФА]:

«Каждый болельщик должен будет предъявить FAN ID, чтобы пройти на стадионы. Это касается как Кубка конфедераций, так и Чемпионата мира по футболу».

Футбольным болельщикам, которые планируют побывать в России на матчах Кубка конфедераций FIFA-2017 и Чемпионата мира-2018, необходимо получить специальное удостоверение личности – FAN ID. Об этом сообщил представитель ФИФА Колин Смит.

Решение о выдаче FAN ID принято в связи с беспорядками, которые устроили футбольные болельщики в прошлом году в Марселе во время проведения Чемпионата Европы.

[Колин Смит, представитель ФИФА]:

«Так мы будем уверены в том, что пройдёт праздник футбола, и на матчах не будет места тем, кто пришёл не для того, чтобы поддержать спорт и игру».

За выдачу паспортов футбольного болельщика будут нести ответственность российские власти. FAN ID оформляется бесплатно после покупки билетов на матчи. Иностранным гражданам такой документ заменит российскую визу. Правило будет действовать на протяжении десяти дней до начала игр Кубка конфедераций и ещё столько же после их завершения.

Футбольный турнир 2017 года пройдёт с 17 июня по 2 июля. Первый и последний матчи примет Санкт-Петербург. Также встречи футбольных команд пройдут в Москве, Казани и Сочи.

Кубок конфедераций считается репетицией перед Чемпионатом мира. Матчи мундиаля примут одиннадцать российских городов. Пройдут они с 14 июня по 15 июля 2018 года.