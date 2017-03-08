08 марта 2017

Тысячи рыбаков съехались на турнир на Волге

| 0
Ежегодный фестиваль «Чкаловская рыбалка» собрал в Нижегородской области тысячи любителей подлёдного лова и туристов со всех уголков России.

Первым делом рыбаки бурят лунки, потом выбирают крючок и вместе с наживкой опускают в воду. Теперь главное – терпение. Им запасаются все участники турнира, в том числе – и губернатор Нижегородской области.

[журналист]:
«Валерий Павлинович, клюёт?»

[Валерий Шанцев, губернатор Нижегородской области]:
«Пока нет. Ещё только забросил. Думаешь, так это – бросил, и сразу схватит?»

Рыбная ловля увлекает не только мужчин. Представительницы прекрасного пола тоже со знанием дела прилаживают наживку и, забросив крючок, терпеливо ждут поклёвки.

[Марина Очнева, участница фестиваля]:
«Когда я вытянула первого окуня сама, я затянулась, я всю ночь просидела».

Приезжают на фестиваль и целыми семьями.

[Анастасия Зеленцова, участница фестиваля]:
«У нас папа любит. Мы пытаемся тоже попробовать, порыбачить. Ребёнок тоже ходит с папой, с дедом. Вот и я с ними заодно».

Рыбаки поучаствовали в двадцати разных соревнованиях. Организаторы турнира не обделили вниманием и туристов. Для них провели мастер-классы, игровые и гастрономические конкурсы.

Тысячи рыбаков съехались на турнир на ВолгеСверкающий и тревожный год для индустрии ювелирных украшенийКак в Петербурге отметили день рождения ЭрмитажаЗарубежные туристы стали охотнее приезжать в МосквуГардероб из старинных фильмов-сказок показывают в МосквеУ берегов Сочи продолжаются поисковые работыМонету с изображением Трампа сделали в РоссииКолбаса и сыр бьют рекорды по объёму суррогата в РоссииАномальный снегопад накрыл СочиГде отдыхали россияне в новогодние каникулы?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2016 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.