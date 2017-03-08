Тысячи рыбаков съехались на турнир на Волге

Ежегодный фестиваль «Чкаловская рыбалка» собрал в Нижегородской области тысячи любителей подлёдного лова и туристов со всех уголков России.

Первым делом рыбаки бурят лунки, потом выбирают крючок и вместе с наживкой опускают в воду. Теперь главное – терпение. Им запасаются все участники турнира, в том числе – и губернатор Нижегородской области.

[журналист]:

«Валерий Павлинович, клюёт?» [Валерий Шанцев, губернатор Нижегородской области]:

«Пока нет. Ещё только забросил. Думаешь, так это – бросил, и сразу схватит?»

Рыбная ловля увлекает не только мужчин. Представительницы прекрасного пола тоже со знанием дела прилаживают наживку и, забросив крючок, терпеливо ждут поклёвки.

[Марина Очнева, участница фестиваля]:

«Когда я вытянула первого окуня сама, я затянулась, я всю ночь просидела».

Приезжают на фестиваль и целыми семьями.

[Анастасия Зеленцова, участница фестиваля]:

«У нас папа любит. Мы пытаемся тоже попробовать, порыбачить. Ребёнок тоже ходит с папой, с дедом. Вот и я с ними заодно».

Рыбаки поучаствовали в двадцати разных соревнованиях. Организаторы турнира не обделили вниманием и туристов. Для них провели мастер-классы, игровые и гастрономические конкурсы.