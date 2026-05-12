Искусственный интеллект управляет кафе в Стокгольме

В этом кафе в Стокгольме, на первый взгляд, всё выглядит так же, как в других подобных заведениях. Здесь подают кофе и выпечку на любой вкус. Необычно то, что управляет этим кафе искусственный интеллект по имени Мона. Открыл заведение стартап из Сан-Франциско.

[Ханна Петерссон, сотрудница компании Andon Labs]:

«Мы делаем это, поскольку считаем, что ИИ станет важной частью общества в будущем. Поэтому хотим провести эксперимент и посмотреть, какие этические вопросы возникнут, когда ИИ будет нанимать других людей и управлять бизнесом».

Мона сама оформила все необходимые лицензии и заключила договор не электроснабжение. С середины апреля кафе принесло более 4700 долларов выручки. Заведение уже пользуется популярностью.

[Кайса, гостья кафе]:

«Приятно увидеть, что происходит, если расширить границы дозволенного».

Впрочем, проблем возникает немало. Бариста жалуется на неразбериху с поставками. Мона забывает заказать нужное, но зато покупает то, что не пригодится.

[Каетан Гржельчак, бариста]:

«Даже не сосчитать, сколько раз мне то вообще не привозили хлеба, то привозили слишком много. Она купила 15 килограммов бананов, а также консервированные томаты, которые нам не нужны, и кокосовое молоко в девятилитровых и трёхлитровых банках».

Мона также заказала 6000 салфеток, четыре аптечки и 3000 резиновых перчаток.

[Ханна Петерссон, сотрудница компании Andon Labs]:

«У неё ограниченное контекстное окно, поэтому, когда старые воспоминания о заказах выходят за его пределы, она полностью забывает, что заказывала раньше, и повторяет заказ».

Эксперты считают, что использовать искусственный интеллект для управления кафе – всё равно что открыть ящик Пандоры.

[Эмрах Каракая, эксперт]:

«В долгосрочной перспективе можно обнаружить много ошибок. И если нет необходимой организационной инфраструктуры, если игнорировать ошибки, то это может нанести вред людям, обществу, окружающей среде и бизнесу».

По мнению экспертов, передача управления искусственному интеллекту может привести ко многим проблемам, включая предвзятость при найме персонала. Также не понятно, кто будет отвечать, если, например, клиент отравится едой.

На эксперимент с кафе под управлением ИИ стартап выделил 21 000 долларов. Сейчас в распоряжении Моны осталось 5000.

