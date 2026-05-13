В Колумбии спорят об уничтожении бегемотов Эскобара

В Колумбии продолжаются споры вокруг уничтожения бегемотов, которые расплодились на реке Магдалена. Их в 80-х годах..

В Колумбии продолжаются споры вокруг уничтожения бегемотов, которые расплодились на реке Магдалена. Их в 80-х годах завёз наркобарон Пабло Эскобар для своего частного зоопарка. Сегодня на реке насчитывается около 200 особей. Власти опасаются, что за десять лет их численность может возрасти до тысячи.

Экологи выступают против уничтожения. Они говорят, что нужно найти альтернативное решение.

При этом местные жители говорят, что бегемоты всё чаще появляются рядом с людьми. Животные свободно передвигаются по реке, а по ночам выходят на дороги и к населённым пунктам.

[Дарлей Джовани Контрерас, рыбак]:

«Усыплять нужно. Люди, которые живут в городах, не понимают, как обращаться с этими животными и насколько они опасны. Каждое животное заслуживает того, чтобы жить. Но мы тоже этого заслуживаем. Сейчас вопрос стоит так, что либо их жизнь, либо наша».

Дети продолжают купаться в реке Кокорна, где регулярно появляются бегемоты. По словам рыбаков, проблему обсуждают с властями уже много лет.

[Хорхе Бустос, рыбак]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Мы видим бегемотов ежедневно. Если говорить об усыплении, то это единственный способ контроля, который есть у государства».

Министерство окружающей среды Колумбии подтвердило, что специалисты индийского центра дикой природы посетят страну, чтобы оценить возможность транспортировки 80 бегемотов в Индию.

Бегемоты Эскобара считаются крупнейшей популяцией этих животных за пределами Африки.

Короткая ссылка на эту страницу: