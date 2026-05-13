Президент США Дональд Трамп назвал Кубу «несостоявшимся государством». Ранее Вашингтон снова ужесточил санкции в отношении Гаваны.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Послушайте, у них всё плохо. На Кубе всё плохо. Это несостоявшееся государство. И мы будем говорить о Кубе в подходящее время».

Заявление прозвучало после того, как администрация Трампа в начале мая ввела новые финансовые санкции против кубинских государственных компаний и предприятий, связанных с армией. В Вашингтоне заявили, что меры направлены на усиление давления на власти Кубы и сокращение доходов правительства.

Тогда же США расширили топливную блокаду острова. Вашингтон пригрозил санкциями компаниям и судам, которые поставляют нефть на Кубу. Белый дом объяснил это попыткой лишить Гавану внешней поддержки и усилить экономическое давление на власти страны.

Из-за нехватки топлива Куба с 15 мая вводит плавающие цены на бензин и дизель. Власти заявляют, что поставки топлива почти остановились после американских мер. На чёрном рынке цена топлива уже выросла в несколько раз.

На прошлой неделе эксперты ООН раскритиковали действия Вашингтона и предупредили, что топливная блокада может привести к серьёзным последствиям для энергетической системы Кубы.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Между тем, Трамп сказал, что США готовы к переговорам с Гаваной, поскольку, по его словам, «Куба просит помощи». При этом деталей возможных контактов Белый дом не раскрыл.

Короткая ссылка на эту страницу: