Глава ВОЗ: «Признаков более широкой вспышки хантавируса нет»

Глава Всемирной организации здравоохранения заявил во вторник, что нет признаков более широкой вспышки хантавируса. При этом он подчеркнул, что могут появиться новые случаи. Чиновники продолжают наблюдать за пассажирами с пострадавшего круизного судна Hondius.

Тедрос Аданом Гебрейесус выступил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Мадриде.

[Тедрос Аданом Гебрейесус, Гендиректор ВОЗ]:

«Учитывая длительный инкубационный период вируса, возможно, в ближайшие недели мы увидим больше случаев заболевания. <…> Насколько нам известно, все пассажиры, сошедшие на берег, были найдены, включая одного в очень отдалённом месте. Великобритании удалось добраться туда, проделав очень сложные операции, и они продолжают следить за ситуацией и поддерживать с нами связь».

Чиновники заявляют, что вирус нелегко передается от человека к человеку, что ограничивает риск эпидемии. Подтверждено девять случаев заражения хантавирусом, и есть ещё два предполагаемых.

Глава ВОЗ также подчеркнул, что организация ООН не может навязывать карантинные протоколы отдельным странам, и они сами должны решать, как лучше всего предотвратить потенциальное заражение.

[Тедрос Аданом Гебрейесус, Гендиректор ВОЗ]:

«Страны обладают суверенитетом, поэтому мы не можем заставить их соблюдать наши протоколы. Мы можем только давать советы и рекомендации, и я надеюсь, что они будут следовать им». [Педро Санчес, премьер-министр Испании]:

«Этот кризис ещё не закончился, и правительство Испании продолжает внимательно следить за ситуацией и контролировать каждого пассажира».

Напомним, от хантавируса скончались троё пассажиров судна – граждане Нидерландов и Германии. В целом на борту находилось около 150 человек из 23 стран.

Хантавирус начинается с таких симптомов, как усталость и высокая температура, через одну-восемь недель после заражения. Лекарств от него нет.

