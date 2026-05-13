Глава ВОЗ: «Признаков более широкой вспышки хантавируса нет»

Дата загрузки: 2026-05-13
Глава Всемирной организации здравоохранения заявил во вторник, что нет признаков более широкой вспышки хантавируса. При этом он подчеркнул, что могут появиться новые случаи. Чиновники продолжают наблюдать за пассажирами с пострадавшего круизного судна Hondius.
Тедрос Аданом Гебрейесус выступил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Мадриде.
[Тедрос Аданом Гебрейесус, Гендиректор ВОЗ]:
«Учитывая длительный инкубационный период вируса, возможно, в ближайшие недели мы увидим больше случаев заболевания. <…> Насколько нам известно, все пассажиры, сошедшие на берег, были найдены, включая одного в очень отдалённом месте. Великобритании удалось добраться туда, проделав очень сложные операции, и они продолжают следить за ситуацией и поддерживать с нами связь».
Чиновники заявляют, что вирус нелегко передается от человека к человеку, что ограничивает риск эпидемии. Подтверждено девять случаев заражения хантавирусом, и есть ещё два предполагаемых.
Глава ВОЗ также подчеркнул, что организация ООН не может навязывать карантинные протоколы отдельным странам, и они сами должны решать, как лучше всего предотвратить потенциальное заражение.
[Тедрос Аданом Гебрейесус, Гендиректор ВОЗ]:
«Страны обладают суверенитетом, поэтому мы не можем заставить их соблюдать наши протоколы. Мы можем только давать советы и рекомендации, и я надеюсь, что они будут следовать им».
[Педро Санчес, премьер-министр Испании]:
«Этот кризис ещё не закончился, и правительство Испании продолжает внимательно следить за ситуацией и контролировать каждого пассажира».
Напомним, от хантавируса скончались троё пассажиров судна – граждане Нидерландов и Германии. В целом на борту находилось около 150 человек из 23 стран.
Хантавирус начинается с таких симптомов, как усталость и высокая температура, через одну-восемь недель после заражения. Лекарств от него нет.
