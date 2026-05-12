Спасательная служба санитарной авиации 20 лет спасает жизни в Северной территории Австралии

Дата загрузки: 2026-05-12
Когда малыш Арчер решил появиться на свет раньше срока, на помощь его маме Али Чапман пришла спасательная служба CareFlight, которая уже 20 лет работает в Северной территории Австралии.
[Али Чапман, жительница города Кэтрин]:
«Когда мы прибыли в ангар, меня посадили в машину скорой помощи и повезли в больницу, и началось что-то невероятное: мы ездили по круговым перекресткам и поворотам».
Али живёт в отдалённом городке в 300 километрах от Дарвина. Пока добирались до больницы, родился ребёнок. Роды приняла акушерка из CareFlight.
[Али Чапман, жительница города Кэтрин]:
«Я благодарна ей за то, что она знает, что делать. У меня это не первые роды, но когда находишься в такой обстановке, всё меняется. Акушерка помогала мне всё делать правильно».
Это лишь один из многих подобных случаев в истории спасательной службы CareFlight. Она помогает людям и в других регионах Австралии.
Всё началось с одного самолёта, а теперь у компании целый флот самолётов и вертолётов. Кроме того, есть машины.
Спасательная служба также взаимодействует с персоналом больниц и медпунктов, включая тех, кто работает в отдалённых городах и сельской местности.
[Джоди Миллс-Митчелл, директор компании CareFlight]:
«Они оказывают очень качественную первую помощь пациентам, и это готовит их к нашему приезду и эвакуации. Без этого некоторых пациентов не удалось бы спасти».
Компания планирует расширить и модернизировать парк авиатехники, чтобы сократить время на обслуживание и ремонт.
[Мик Фрюэн, директор компании CareFlight]:
«Очень важно постоянно обновлять свой флот, приобретая новые самолёты и вертолёты, требующие меньше времени на техническое обслуживание. Таким образом можно больше делать (для людей)».
За последний год самолёты и вертолёты CareFlight налетали 10 000 часов. Более 130 медиков оказали помощь 9000 пациентов.
