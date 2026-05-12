Спасательная служба санитарной авиации 20 лет спасает жизни в Северной территории Австралии

Когда малыш Арчер решил появиться на свет раньше срока, на помощь его маме Али Чапман пришла спасательная служба CareFlight, которая уже 20 лет работает в Северной территории Австралии.

[Али Чапман, жительница города Кэтрин]:

«Когда мы прибыли в ангар, меня посадили в машину скорой помощи и повезли в больницу, и началось что-то невероятное: мы ездили по круговым перекресткам и поворотам».

Али живёт в отдалённом городке в 300 километрах от Дарвина. Пока добирались до больницы, родился ребёнок. Роды приняла акушерка из CareFlight.

«Я благодарна ей за то, что она знает, что делать. У меня это не первые роды, но когда находишься в такой обстановке, всё меняется. Акушерка помогала мне всё делать правильно».

Это лишь один из многих подобных случаев в истории спасательной службы CareFlight. Она помогает людям и в других регионах Австралии.

Всё началось с одного самолёта, а теперь у компании целый флот самолётов и вертолётов. Кроме того, есть машины.

Спасательная служба также взаимодействует с персоналом больниц и медпунктов, включая тех, кто работает в отдалённых городах и сельской местности.

[Джоди Миллс-Митчелл, директор компании CareFlight]:

«Они оказывают очень качественную первую помощь пациентам, и это готовит их к нашему приезду и эвакуации. Без этого некоторых пациентов не удалось бы спасти».

Компания планирует расширить и модернизировать парк авиатехники, чтобы сократить время на обслуживание и ремонт.

[Мик Фрюэн, директор компании CareFlight]:

«Очень важно постоянно обновлять свой флот, приобретая новые самолёты и вертолёты, требующие меньше времени на техническое обслуживание. Таким образом можно больше делать (для людей)».

За последний год самолёты и вертолёты CareFlight налетали 10 000 часов. Более 130 медиков оказали помощь 9000 пациентов.

