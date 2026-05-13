Шумерский храм возрастом 4000 лет реставрируют в Ираке

В Ираке реставрируют храмовый комплекс возрастом более 4000 лет, включённый в список ЮНЕСКО. Великий зиккурат в..

В Ираке реставрируют храмовый комплекс возрастом более 4000 лет, включённый в список ЮНЕСКО. Великий зиккурат в Уре – это древний шумерский памятник. Его постепенно разрушает эррозия.

[Каррар Джамал Абед, археолог]:

«Из-за погодных условий, таких как ветер, дождь и влажность, древние здания нуждаются в ремонте, поскольку подвержены разрушению и обрушению из-за такого воздействия».

Правительство Ирака на первый этап реставрации выделило около 400 000 долларов США. Он продлится до июля.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Для восстановления разрушенных участков реставраторы используют традиционные методы и местные материалы.

[Кадим Хассун Хонейхин, эксперт по археологии]:

«В качестве связующих материалов мы используем гашёную известь и гипс, а также флокулянты и воду. Что касается брусчатки, то мы взяли образец из зиккурата, затем изготовили похожий материал из таких же химических веществ и с такими же физическими свойствами. Глину делаем вручную в Уре».

Археологи объясняют, что исторический памятник уязвим из-за того, что расположен на открытой местности. Он не защищён от ветра деревьями или строениями. Поэтому зиккурат надо периодически реставрировать.

Великий зиккурат в Уре – самый хорошо сохранившийся храмовый комплекс Древней Месопотамии. Он посвящён божеству Луны по имени Нанна. А древний город Ур считается родиной родина библейского персонажа Авраама.

Короткая ссылка на эту страницу: