Шумерский храм возрастом 4000 лет реставрируют в Ираке

Дата загрузки: 2026-05-13
В Ираке реставрируют храмовый комплекс возрастом более 4000 лет, включённый в список ЮНЕСКО. Великий зиккурат в Уре – это древний шумерский памятник. Его постепенно разрушает эррозия.
[Каррар Джамал Абед, археолог]:
«Из-за погодных условий, таких как ветер, дождь и влажность, древние здания нуждаются в ремонте, поскольку подвержены разрушению и обрушению из-за такого воздействия».
Правительство Ирака на первый этап реставрации выделило около 400 000 долларов США. Он продлится до июля.
Для восстановления разрушенных участков реставраторы используют традиционные методы и местные материалы.
[Кадим Хассун Хонейхин, эксперт по археологии]:
«В качестве связующих материалов мы используем гашёную известь и гипс, а также флокулянты и воду. Что касается брусчатки, то мы взяли образец из зиккурата, затем изготовили похожий материал из таких же химических веществ и с такими же физическими свойствами. Глину делаем вручную в Уре».
Археологи объясняют, что исторический памятник уязвим из-за того, что расположен на открытой местности. Он не защищён от ветра деревьями или строениями. Поэтому зиккурат надо периодически реставрировать.
Великий зиккурат в Уре – самый хорошо сохранившийся храмовый комплекс Древней Месопотамии. Он посвящён божеству Луны по имени Нанна. А древний город Ур считается родиной родина библейского персонажа Авраама.
