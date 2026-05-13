Каннский кинофестиваль открылся вечеринкой и красной

Дата загрузки: 2026-05-13

В Каннах прошла вечеринка по случаю открытия 79-го Каннского кинофестиваля. На мероприятии появились Деми Мур, Альфонсо Куарон, Хлоя Чжао, Стеллан Скарсгард, Элайджа Вуд и другие звёздные гости.

Главной площадкой вечера стал Palm Beach на набережной Круазет. Туда после церемонии открытия приехали члены жюри, актёры и команда фильма открытия «Электрический поцелуй».

[Альфонсо Куарон, режиссёр]:
«Это самый важный кинофестиваль в мире. Это фестиваль, который олицетворяет историю, традиции и одновременно поддерживает огонь кино».

В этом году организаторы Канн вновь ужесточили правила красной дорожки. Гостям запретили выходить в слишком объёмных нарядах, спортивной одежде и обуви без формального стиля. Из-за этого актёр Тайриз Гибсон оказался в центре внимания после появления в джинсах.

[Тайриз Гибсон, актёр]:
«Я, возможно, нарушил правила раньше и хочу извиниться перед камерой. Я был в джинсах на красной дорожке Каннского кинофестиваля. В джинсах! Я не знал, что это запрещено. Мне сказали уже на месте».

Председателем жюри в этом году стал южнокорейский режиссёр Пак Чхан Ук. В состав жюри также вошли Хлоя Чжао, Рут Негга, Стеллан Скарсгард и Диего Сеспедес.

[Рут Негга, член жюри]:
«Я очень волнуюсь, но это большая честь, и я отношусь к этому очень серьёзно. Я избавилась от всех заранее придуманных идей и просто хочу воспринимать фильмы такими, какие они есть».

Фестиваль продлится до 23 мая. В основном конкурсе участвуют новые фильмы Педро Альмодовара, Павла Павликовского и других режиссёров авторского кино. Среди самых ожидаемых премьер – картины со Скарлетт Йоханссон, Рами Малеком, Хавьером Бардемом и Леей Сейду.

