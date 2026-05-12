Премьер Нарендра Моди призвал индийцев отказаться от покупки золота на год

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал граждан страны в течение года не покупать золото и ювелирные украшения. По его словам, это защитит валютные резервы и поддержит курс рупии на фоне роста цен на нефть и обострения ситуации на Ближнем Востоке.

[Нарендра Моди, премьер-министр Индии]:

«В интересах страны мы должны принять решение не покупать золотые украшения и золото в течение года, сколько бы праздников ни было дома, чтобы сохранить валютные резервы».

Одновременно власти призвали экономить топливо, сократить поездки, чаще работать из дома и ограничить импорт. Индия почти полностью зависит от поставок импортного золота и более чем на 90 процентов – от импорта нефти.

После заявления Моди акции индийских ювелирных компаний начали снижаться. Представители отрасли заявили, что больше всего могут пострадать рабочие и небольшие мастерские.

[Найнеш Паччигар, представитель Ассоциации ювелиров штата Гуджарат]:

«Просьба премьер-министра разумна, но правительство должно позаботиться и о мелких мастерах и рабочих, чья жизнь зависит от этой отрасли».

[Кумар Джайн, владелец ювелирного магазина]:

«В Индии почти 30 миллионов ремесленников, и их бизнес уже испытывает трудности, особенно в алмазной отрасли. Многие мастера уже уехали в Сурат».

В Индии золото традиционно считается обязательной частью свадебных церемоний и одним из главных подарков. Страна занимает второе место в мире после Китая по продажам золота.

