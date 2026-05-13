Волонтёры очищают пляжи от мусора перед сезоном гнездования пингвинов

Аргентинец Гильермо Карраль последние 18 лет добровольно очищает побережье в городе Пуэрто-Мадрин в аргентинской провинции Чубут. Пляж часто замусорен пластиковыми отходами, а также рыболовными снастями, которые приплывают из океана.

[Гильермо Карраль, волонтёр]:

«С некоторых пор я веду такой образ жизни. Люди меня иногда называют сумасшедшим, но я считаю это своей миссией».

Гильермо также собирает мусор, плавающий на воде у побережья. И волонтёр не одинок в своих усилиях.

Природоохранные организации и правительство провинции также организуют уборку пляжей, привлекая школьников, студентов и различные общественные группы.

Очистить побережье особенно важно перед сезоном гнездования магеллановых пингвинов.

[Мария Лухан Вильябрига, сотрудница Глобального общества пингвинов]:

«Такой скоординированный подход к уборке пляжа позволяет создать здоровую среду обитания для пингвинов, которые здесь гнездятся. Одновременно это отличный инструмент повышения осведомленности».

Защитники природы объясняют местным жителям, включая рыбаков, какой вред наносят пластиковые отходы и другой мусор морским обитателям.

[Джулия Гусман, биолог]:

«Пластиковые отходы – это серьёзная проблема для морской фауны, поскольку животные питаются в основном в воде и встречают эти незнакомые предметы, часто принимая их за пищу. Кроме того, морские обитатели часто запутываются в сетях, рыболовных лесках или ремнях, плавающих в воде».

Школьникам не особо нравится убирать мусор, оставленный другими. Но преподаватели считают, что так дети лучше осознают, как страдает природа из-за небрежного отношения.

Во время предыдущей очистки пляжей волонтёры собрали более 16 тонн мусора.

