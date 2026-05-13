Несколько министров Великобритании ушли с постов, требуя отставки премьер-министра

Министр безопасности Великобритании Джесс Филлипс стала вторым членом правительства, подавшим в отставку в знак протеста против руководства премьер-министра Кира Стармера.

Это произошло на фоне того, что более 80 депутатов от правящей Лейбористской партии публично призвали Стармера уйти с постов лидера партии и премьера. Причиной послужило сокрушительное поражение этой левой политической силы на прошедших муниципальных выборах по всей Великобритании.

Стармер заявил, что берёт на себя ответственность за случившееся, но продолжит работать. Также, по его словам, процедура смены лидера партии пока не запущена.

Ранее в отставку подала замминистра жилищного строительства Миатта Фанбулле. Третьим членом правительства, ушедшим с поста, стала замминистра юстиции Алекс Дэвис-Джонс.

Жители Лондона считают, что Стармер – недостаточно жёсткий политик.

[Джеймс Шеридан, житель Лондона]:

«Думаю, он компетентен, но ему не хватает твёрдости характера. В этом его основная проблема. Ему следовало бы быть более жёстким по отношению к рядовым членам Лейбористской партии, которые препятствуют его политике, например, сокращению расходов на соцобеспечение». [Джеффри Уорсделл, житель Лондона]:

«Думаю, он пытался придерживаться умеренного курса, чтобы угодить всем. Я не его поклонник, но думаю, он уже некоторое время сдерживает леворадикальное крыло своей партии».

Между тем четверо министров выразили поддержку Стармеру. По их мнению, сейчас правительство должно сосредоточиться на работе и стараться решить различные проблемы, стоящие перед Великобританией.

