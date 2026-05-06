В национальном парке Столовой горы в Южной Африке обнаружили 2785 видов растений на территории примерно в..

В ЮАР обнаружили почти 2800 видов растений в национальном парке

В национальном парке Столовой горы в Южной Африке обнаружили 2785 видов растений на территории примерно в 250 квадратных километров. В обновлённый перечень вошли как широко распространённые, так и редкие и эндемичные виды. Отдельные растения встречаются лишь на очень ограниченной территории.

Волонтёры помогают учёным фиксировать популяции редких растений и загружают данные в систему iNaturalist для дальнейшего анализа специалистами.

По словам учёных, регион относится к одной из самых богатых биоразнообразием зон в мире.

[Никола ван Вилген-Бренденкамп, исследовательница]:

«У нас есть уникальная экосистема – горный хребет, который тянется сотни километров вдоль моря. В течение веков это создавало стабильный климат, что привело к невероятному разнообразию растений и беспозвоночных. Мы хотели создать новый список, который поможет определить приоритеты для природоохранных действий».

Часть видов уже удалось восстановить. Растение эрика мутовчатая, ранее исчезнувшее в дикой природе, теперь снова растёт в этом районе.

Основной угрозой для экосистемы остаются инвазивные растения. В регионе выявлено не менее 437 чужеродных видов, которые вытесняют местную флору.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Карен Энгельбрехт, сотрудница Службы национальных парков]:

«Это капский финбос. Конечно, инвазивная растительность может полностью захватить территорию. Тогда у нас не останется местных растений».

Национальный парк Столовой горы входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и считается одним из ключевых центров мирового биоразнообразия.

Короткая ссылка на эту страницу: