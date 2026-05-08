Буддийский монах вместе с собаками плавает на лодке и собирает подаяние

Буддийский монах и спасённые им собаки стали достопримечательностью в провинции Патхумтхани в Таиланде. Каждое утро Луанг Пор Чамнан, настоятель храма Ват Чин Варарам, садится в лодку и отправляется собирать подаяние. При этом его сопровождают 12 питомцев.

[Луанг Пор Чамнан, монах]:

«Всё началось с того, что кто-то бросил собаку. Потом люди стали приносить всё больше собак. Поэтому мы заботимся о них. Теперь они следуют за мной повсюду».

Монах совершает получасовое путешествие по реке Чаупхрая, останавливаясь у деревень. На берегу уже с утра ждут местные жители. Они говорят, что приятно видеть, как собаки послушно следуют за хозяином и всё делают организованно.

[местная жительница]:

«Это выглядит просто замечательно. От этого мне приятно на душе».

[местный житель]:

«Сейчас в мире много напряжённости – экономические проблемы и войны. Но проснувшись и увидев Луанг Пора и собак, сидящих с ним в лодке, я чувствую, как на сердце становится теплее. Это даёт мне силы преодолевать трудности, работать и продолжать жить».

Монах говорит, что собаки выпадали за борт всего два раза, во время игры. Но все питомцы умеют плавать, так что им ничего не угрожает.

Всего при храме живут 20 собак. Восемь из них уже старые, так что в путешествие по реке их не берут.

