Порция fish and chips, то есть традиционных рыбы с картофелем фри, в британских закусочных теперь стоит рекордно дорого. В лондонском ресторане Brockley’s Rock порция рыбы пикши с картофелем и гороховым пюре продаётся примерно за 21 доллар. Для сравнения, в 1989 году такое блюдо стоило около двух долларов, а в 2011-м – примерно 8 долларов.

Главная причина – дефицит рыбы. Допустимый объём вылова трески в Баренцевом море за последние годы сократился почти в четыре раза. Ограничения ввели для восстановления рыбных запасов.

[Кири Карулла, основатель Brockley’s Rock]:

«Цены очень сильно выросли, а счета за газ и электричество увеличились примерно в три раза. Это стало огромной проблемой».

Представители отрасли говорят, что независимым закусочным всё сложнее выдерживать финансовое давление.

[Эндрю Кук, Федерация производителей рыбы с каротофелем фри]:

«Налоги, изменения трудового законодательства – всё это ударило по отрасли. Кроме того у производителей fish and chips началась серьёзная проблема с поставками рыбы. Квота на вылов трески в Баренцевом море сократилась».

Чтобы не отпугнуть покупателей, владельцы закусочных уменьшают размеры порций и добавляют в меню более дешёвую рыбу – например, сайду. В Brockley’s Rock такая порция стоит около 15 долларов.

Несмотря на рост цен, многие британцы продолжают считать fish and chips частью национальной культуры и готовы возвращаться за этим блюдом снова и снова.

