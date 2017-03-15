Украшения голливудских актрис выставят на аукцион

[Изабел Ео, аукционист]:

«Впервые на аукцион поступило 700 изделий из коллекции от Юджина Джозефа. Все украшения носили знаменитости, некоторые носили несколько звёзд. Поэтому покупка этих изделий не похожа на покупку бриллиантового колье от Cartier. Ведь вы будете владеть частью голливудской истории».

Эти винтажные украшения носили такие звёзды кино, как Элизабет Тейлор, Мэрилин Монро, Кэтрин Хепбёрн и Вивьен Ли. Их создал мастер Юджин Джозеф. В 30-40-х годах прошлого века он считался главным ювелиром Голливуда. Теперь его изделия выставят на аукцион.

Предстоящие торги отличаются от обычного ювелирного аукциона ещё и тем, что изделия Юджина Джозефа – это бижутерия. Но все украшения сделаны очень искусно. При этом мастер проводил настоящее исследование, прежде чем выполнить заказ к очередным съёмкам. Он изучал, как выглядели украшения эпохи, в которой происходило действие фильма.

[Изабел Ео, аукционист]:

«Многие считают дизайнерскую бижутерию обычной бижутерией. Но он с таким мастерством её делал, что в неё можно было вставить и бриллианты. Это почти драгоценное изделие».

Кроме того, у ювелира был свой узнаваемый стиль – матовая обработка металла.

[Изабел Ео, аукционист]:

«У него была специальная техника изготовления ювелирных изделий. Благодаря ей на украшениях не появлялись блики под светом прожекторов. Особый состав покрытия до сих пор никому не известен. Это всё ещё семейный секрет».

Юджин Джозеф никогда не продавал Голливуду свои изделия, а лишь сдавал их в аренду. Возможно, поэтому его коллекция сохранилась, в основном, полностью.

Все лоты аукциона можно будет увидеть на выставке в начале ноября. Среди них – ожерелье Вивьен Ли и гитара Кларка Гейбла из «Унесённых ветром», серьги Мэрилин Монро из музыкальной комедии «В джазе только девушки» и пояс Элизабет Тейлор, в котором она играла Клеопатру.

Аукцион пройдёт 17 и 18 ноября.