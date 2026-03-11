Lamborghini выпустил детскую коляску за 5300 долларов

Новейшая модель Lamborghini дебютирует в Лондоне. Но её вряд ли увидят на гоночном треке, поскольку это..

Новейшая модель Lamborghini дебютирует в Лондоне. Но её вряд ли увидят на гоночном треке, поскольку это детская коляска.

Итальянский бренд заключил неожиданное партнёрство с британской компанией Silver Cross, которая выпускает товары для детей. Их совместное творение представлено на выставке Baby Show.

Коляска украшена фирменной символикой Lamborghini и другими элементами, отсылающими к спортивной родословной знаменитых суперкаров.

[Клэр Аткинсон, сотрудница компании Silver Cross]:

«Это может вызвать интересу пап, которые на таких выставках иногда ходят с немного застывшим лицом и говорят: «Все коляски выглядят одинаково, просто купи, что тебе нужно». А здесь они восклицают: «Посмотри на это!» Коляска вызывает у них восторг».

Эта коляска самая дорогая на выставке. Стоит 4000 фунтов стерлингов, или 5300 долларов США. Она легко разбирается, и её можно разместить в багажнике автомобиля.

Впрочем, не только Lamborghini расширяет профиль. Британская марка Aston Martin теперь сотрудничает с английским производителем колясок Egg. Их детище также можно увидеть на выставке.

[Дин Стейси, сотрудник компании Egg]:

«В коляске сочетаются элементы обоих брендов. Оригинальная коляска Egg 3 дополнена деталями в стиле Aston Martin. Например, у неё колёса такие же, как у одного из автомобилей бренда, на шинах протектор, как у шин Pirelli. На ручке натуральная кожа, как в автомобиле Aston Martin».

Коляска стоит 2500 фунтов стерлингов. К ней прилагаются рюкзак и другие аксессуары.

Если кому-то тема спорткаров не очень близка, то можно обратить внимание на стильную коляску от португальской компании Bebecar. Капюшон обтянут тканью с блёстками.

[Эми Хаус, сотрудница компании Bebecar]:

«Это лимитированная модель с красивым элементом. Она предназначена для покупателей, которые хотят выделяться в толпе и с гордостью катать коляску по главной улице».

Коляска стоит чуть более 1400 фунтов стерлингов.

А для тех, кто ищет что-то более лёгкое и компактное, норвежцы предлагают коляску за 400 фунтов стерлингов. Она весит всего 6,2 килограмма и быстро складывается.

Покупка коляски – это крупная денежная затрата. На выставке будущие родители могут получить совет от эксперта, чтобы выбрать самую подходящую для себя модель.

А если определиться с покупкой всё равно сложно, то можно испытать разные коляски на специальной трассе, где смоделированы различные препятствия, включая коварный гравий.

