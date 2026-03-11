США уничтожили 16 иранских судов, предназначенных для установки мин в Ормузском проливе

Центральное командование США опубликовало видео, на котором, как утверждается, запечатлены удары по иранским минным заградителям вблизи..

Центральное командование США опубликовало видео, на котором, как утверждается, запечатлены удары по иранским минным заградителям вблизи Ормузского пролива. Это суда, устанавливающие морские мины.

Сообщается, что военные уничтожили 16 таких кораблей. Пентагон подтвердил, что военные нанесли удары по минным заградителям, а также по иранским складам мин.

Как выяснила американская разведка, Иран планировал использовать мины, чтобы перекрыть Ормузский пролив, через который проходит 20% мирового экспорта нефти.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил Тегеран, что тот должен обезвредить все мины, уже установленные в проливе. В противном случае, по его словам, Иран столкнётся с военными последствиями.

Трамп также добавил, что для уничтожения минных заградителей Вашингтон использовал те же технологии, которые в последние месяцы применяют против судов наркоторговцев.

Сейчас ситуация в Ормузском проливе остаётся крайне напряжённой: фактически он почти закрыт для международного судоходства из-за войны между США и Израилем с одной стороны и Ираном – с другой. Иранские военные предупредили, что будут атаковать суда, проходящие через пролив, и уже были случаи ударов по танкерам. В итоге большинство судоходных компаний прекратили рейсы по этому маршруту.

Часть поставок пытаются перенаправить другими путями. Например, Саудовская Аравия использует свой нефтепровод East-West для перекачки нефти в порты на Красном море. Она может сохранить примерно 70% обычного экспорта. Однако альтернативные маршруты ограничены, поэтому закрытие пролива уже вызвало рост цен на нефть и тревогу на мировых энергетических рынках.

