Старинная роспись базилики в Риме вновь откроется взгляду людей после реставрации

Итальянские реставраторы возвращают прежний облик базилике Святого Петра в узах. Она была построена в V веке в Риме. Здесь хранятся цепи, которыми, как считается, был скован апостол Пётр. И в этой же базилике находится один из самых известных шедевров Микеланджело – статуя Моисея.

Сейчас реставраторы восстанавливают декоративные элементы боковых нефов и трансепта.

[Клаудия Бонанни, реставратор]:

«Мы удаляем слои, которые в течение какого-то времени наносили на оригинальную поверхность. Мы применяем как химический способ для растворения краски, в этом случае – воду, так и механический, удаляя слои скальпелем».

Роспись под потолком была создана в конце XV века по заказу семьи Делла Ровере.

[Алессандра Чентрони, архитектор]:

«Мы открываем взору полихромные гербы, которые в какое-то неизвестное время были закрашены однотонной краской. Мы точно не знаем, когда это произошло, но всё закрасили этой сероватой краской. Она полностью скрыла очень тонкую и элегантную многоцветную роспись гербов кардиналов Делла Ровере».

Из семьи Делла Ровере происходил папа римский Юлий II. Он покровительствовал Микеланджело и давал ему различные заказы. В их числе – собственная гробница, которую папа хотел разместить в соборе Святого Петра в Ватикане.

Замысел Микеланджело был грандиозным. Он работал над гробницей 40 лет, но по разным причинам так её и не завершил. Центральным элементом композиции должна была стать скульптура Моисея высотой 2 метра 35 сантиметров.

Реставраторам также предстоит обновить алтари и надгробия. Работы должны завершиться летом этого года. После этого интерьер базилики вновь заиграет яркими красками, как 500 лет назад.

