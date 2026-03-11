«Удивлён и напуган»: в Хорватию вернулась обязательная воинская служба

В Хорватию вернулась обязательная воинская служба. Восемьсот новобранцев уже начали проходить подготовку на военных базах по..

В Хорватию вернулась обязательная воинская служба. Восемьсот новобранцев уже начали проходить подготовку на военных базах по всей стране. За год в армию должны призвать 4000 человек.

Леон из Карловаца уже получил повестку и пойдёт служить в мае.

[Леон Деянович, житель Карловаца]:

«В январе ко мне домой пришёл почтальон. Я получил повестку в армию. Это, честно говоря, немного удивило и напугало меня».

Впрочем, Леон с нетерпением ждёт службы – хочет сменить обстановку. Он блогер, и у него тысячи подписчиков.

[Леон Деянович, житель Карловаца]:

«Не могу дождаться, когда смогу какое-то время обходиться без телефона, поскольку из-за работы я весь день сижу с ним в руках. А в армии у меня будет возможность постоянно общаться с людьми вживую».

А вот друг Леона не разделяет его энтузиазма. Он работает на заводе и не хочет терять место и зарплату.

[Йосип Цвитешич, житель Карловаца]:

«Меня пока не призывали в армию, и вообще-то я против (службы). Для меня это просто бессмысленно».

Решение правительства Хорватии вернуть обязательную воинскую службу вызвало разногласия в обществе. Однако более половины первой группы призывников – добровольцы, 10% из них – женщины. Только 10 человек отказались от военной службы из-за своих убеждений. Это самый низкий процент в Европе.

[Андриана Бенчич Кужнар, социолог]:

«Никогда на планете за всю известную историю не было абсолютного мира. Поэтому логично, что молодые люди, особенно те, кто этого хочет, проходят базовую военную подготовку, чтобы освоить военные навыки, научиться обращаться с оружием или управлять беспилотниками, поскольку беспилотники и искусственный интеллект стали критически важными элементами ведения войны».

Новобранцы будут получать ежемесячное пособие в размере 1100 евро, им будут засчитывать трудовой стаж, а после службы предоставлять льготный доступ к работе в государственном секторе.

