Шесть футболисток из иранской сборной воспользовались возможностью и получили убежище в Австралии. При этом остальные члены..

Австралия предоставила убежище шести иранским футболисткам после того, как они отказались петь гимн

Шесть футболисток из иранской сборной воспользовались возможностью и получили убежище в Австралии. При этом остальные члены команды решили вернуться домой.

Скандал разгорелся на матче женского Кубка Азии по футболу. 9 марта перед игрой с командой из Южной Кореи иранские футболистки отказались петь гимн своей страны.

В итоге в иранских СМИ их окрестили «военными предательницами». Позже 10 марта перед матчем с филиппинской сборной иранки гимн уже пели.

Впрочем, иранские активисты и правозащитные организации обратились к австралийскому правительству с призывом предоставить футболисткам убежище.

К ним присоединился даже президент США Дональд Трамп. В соцсети Truth Social он написал: «Австралия совершит ужасную гуманитарную ошибку, если позволит женской национальной футбольной команде Ирана вернуться в Иран, где их, скорее всего, убьют». Он также добавил: «США заберут их, если вы этого не сделаете».

В итоге австралийское правительство предоставило возможность остаться всей сборной. Однако решились на это изначально только пять спортсменок.

[Тони Бёрк, министр внутренних дел Австралии]:

«Эти женщины приняли невероятно трудное решение. И я это уважаю. Хотя предложение по-прежнему доступно и для других членов команды, вполне возможно, и даже вероятно, что не каждая женщина в команде примет решение воспользоваться возможностью, которую им предлагает Австралия».

Позже ещё две женщины в последний момент передумали и решили принять предложение остаться – одна футболистка и одна сотрудница сопроводительной команды. Однако последняя в итоге опять передумала, пообщавшись с девушками, которые решили вернуться в Иран.

Отметим, что в обоих матчах иранки проиграли, после чего выбыли из чемпионата.

