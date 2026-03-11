fb pixel
Телеканал NTD

Австралия предоставила убежище шести иранским футболисткам после того, как они отказались петь гимн

Австралия предоставила убежище шести иранским футболисткам после того, как они отказались петь гимн

Шесть футболисток из иранской сборной воспользовались возможностью и получили убежище в Австралии. При этом остальные члены..

Дата загрузки: 2026-03-12

Австралия предоставила убежище шести иранским футболисткам после того, как они отказались петь гимн

Шесть футболисток из иранской сборной воспользовались возможностью и получили убежище в Австралии. При этом остальные члены команды решили вернуться домой.

Скандал разгорелся на матче женского Кубка Азии по футболу. 9 марта перед игрой с командой из Южной Кореи иранские футболистки отказались петь гимн своей страны.

В итоге в иранских СМИ их окрестили «военными предательницами». Позже 10 марта перед матчем с филиппинской сборной иранки гимн уже пели.

Впрочем, иранские активисты и правозащитные организации обратились к австралийскому правительству с призывом предоставить футболисткам убежище.

К ним присоединился даже президент США Дональд Трамп. В соцсети Truth Social он написал: «Австралия совершит ужасную гуманитарную ошибку, если позволит женской национальной футбольной команде Ирана вернуться в Иран, где их, скорее всего, убьют». Он также добавил: «США заберут их, если вы этого не сделаете».

В итоге австралийское правительство предоставило возможность остаться всей сборной. Однако решились на это изначально только пять спортсменок.

[Тони Бёрк, министр внутренних дел Австралии]:

«Эти женщины приняли невероятно трудное решение. И я это уважаю. Хотя предложение по-прежнему доступно и для других членов команды, вполне возможно, и даже вероятно, что не каждая женщина в команде примет решение воспользоваться возможностью, которую им предлагает Австралия».

Позже ещё две женщины в последний момент передумали и решили принять предложение остаться – одна футболистка и одна сотрудница сопроводительной команды. Однако последняя в итоге опять передумала, пообщавшись с девушками, которые решили вернуться в Иран.

Отметим, что в обоих матчах иранки проиграли, после чего выбыли из чемпионата.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...