Автобус с пассажирами сгорел в Швейцарии: шестеро погибших

Трагедия разыгралась в городке Керцерс на западе Швейцарии. Там сгорел автобус с людьми. Сообщают о шестерых погибших. Троих пострадавших доставили в больницу вертолётами и машинами скорой помощи. Ещё двоим пострадавшим оказали помощь на месте.

[Фредерик Папо, полицейский]:
«Нам поступили сообщения о горящем автобусе на Анукритенштрассе в 18:30. На месте происшествия сотрудники экстренных служб – полиция, парамедики и пожарные – обнаружили автобус полностью в огне. Рядом были вышедшие из него пострадавшие. Пожарные тушили огонь в несколько этапов, и теперь мы выявили, что внутри автобуса есть погибшие».

Инцидент произошёл в кантоне Фрибур примерно в 20 километрах от столицы Швейцарии – Берна.

Полиция считает, что это мог быть преднамеренный поджог. При этом свидетельств террористических мотивов пока нет.

[Фредерик Папо, полицейский]:
«На данный момент у нас есть доказательства, указывающие на преднамеренное действие со стороны одного из находившихся в автобусе. Однако что именно произошло, установит следствие».

В соцсетях есть сообщения о том, что один из пассажиров облил себя бензином. Однако официально это пока не подтвердили.

