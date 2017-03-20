Кто нанёс на траву в поле круги идеальной формы?

Тихий аргентинский городок Кармен-д-Ареко внезапно оживился из-за необычного происшествия. Местные жители заметили, что на взлётно-посадочной полосе аэроклуба появились три большие окружности идеальной формы. Они представляют собой выжженные полосы травы.

Загадочное явление привлекло внимание СМИ и местных властей. На месте происшествия побывал мэр города. Он вызвал экспертов Комиссии по изучению НЛО.

Между тем жители Кармен-де-Ареко разделились во мнениях. Некоторые считают, что круги на траве оставили инопланетяне. Кто-то полагает, что это просто чья-то шутка. Агрономы же говорят, что выжечь траву подобным образом можно с помощью гербицидов. Этими химическими веществами уничтожают сорняки.

Тем не менее, специалисты взяли образцы выжженной травы. Их изучат на агрономическом факультете Университета Буэнос-Айреса.

Круги идеальной формы периодически появляются на полях в разных частях мира. Их происхождение пока не понятно. К примеру, подобный случай произошёл около трёх лет назад в Германии. Тогда на поле баварского фермера кто-то примял пшеницу, создав идеальную окружность с точными геометрическими фигурами внутри.