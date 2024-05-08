Этот фотобиореактор может удалять из воздуха углекислый газ и производить кислород. Аргентинские учёные создали его специально..

Фотобиореакторы для поглощения СО2 и выработки кислорода появились на улицах Аргентины

Этот фотобиореактор может удалять из воздуха углекислый газ и производить кислород. Аргентинские учёные создали его специально для оживлённых городских зон.

Аппарат назвали Y-ALGAE. Учёные говорят, что он в 10-50 раз эффективнее деревьев.

Два прототипа фотобиореактора уже работают в Буэнос-Айресе. Один – на сервисной станции национальной нефтяной компании YPF, а второй – на промышленном предприятии на окраине города.

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[Сара Медина, координатор миссии YPF по окружающей среде]:

«Чтобы рассчитать количество уловленного углекислого газа, нужно измерить объём биомассы, которая вырабатывается в конце цикла. За год одно устройство сможет улавливать около полтонны СО2».

Активный компонент фотобиореактора – микроводоросли, обитающие на юго-востоке провинции Буэнос-Айрес. Микроскопические организмы посредством фотосинтеза используют энергию солнечного света для преобразования углекислого газа в кислород и биомассу.

Затем биомассу можно будет повторно использовать в удобрениях, биотопливе и бетонных конструкциях.

[Мария Елена Онето, глава миссии YPF по окружающей среде]:«Их будут устанавливать в городской среде, в полностью заасфальтированных местах, изменённых человеческой деятельностью, где невозможно посадить дерево. Мы всегда говорим, что сажаем дерево там, где можно посадить дерево, а там, где это невозможно, у нас есть такой вариант».

В последние годы эта технология приобретает всё большее значение во всём мире. Впрочем, для Аргентины проект – первый в своём роде.

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