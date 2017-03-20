Как одевались русские щёголи XVIII-XX веков

Как одевались русские щёголи прошлых веков — покажет выставка в Государственном историческом музее Москвы.

XVIII век – эпоха рококо. Образ модника того периода не совпадает с современным представлением о мужественности. Грушевидный силуэт с узкими плечами и тонкими ногами подчёркивал грациозность, рафинированность. Одежду шили в нежных, пастельных тонах, после чего богато декорировали.

[Наталья Виноградова, куратор выставки]:

«Дело в том, что в XVIII веке понятие гендера только складывалось. В это время яркость одежды и обилие украшений воспринималась не с точки зрения показателя мужественности или женственности, а — социального статуса».

В XIX веке после французской революции моду задаёт Англия, в частности — класс буржуазии.

На мужчинах тёмные фраки, идеально сшитые по фигуре. Тогда портные стали активно использовать измерительную ленту. Известные щёголи того времени — Грибоедов, Чаадаев, Пушкин.

[Наталья Виноградова, куратор выставки]:

«Тот образ, который более нам понятен и естественен, приходит в это время. Связан с буржуазией, которая утверждает свои идеалы. Именно чёрный цвет был кастовым для буржуазии в Европе. Он отделял буржуазию от аристократии».

В XX веке моде могли следовать уже более широкие слои населения. Один из главных щёголей того времени – князь Феликс Юсупов. Он же – редкий обладатель французского бульдога. Эту породу собаки вывели в начале XX века. Стоимость щенка была сравнима со стоимостью автомобиля, тоже являвшегося новшеством.

[Наталья Виноградова, куратор выставки]:

«Естественно, приобрести её мало кто мог, но следовать моде, хотя бы приблизиться к узкой прослойке людей, мог уже более широкий слой населения. Мы видим запонки, достаточно дешёвые, с изображением французского бульдога. Это примерно то же самое, что сейчас мы видим, ка те, кто стремится следовать, как им кажется моде, но не имеет средств и возможностей, использует, например, фальшивую брендовую одежду».

Между тем Октябрьская революция 1917 года резко оборвала естественный ход развития моды. Выставка продлится до конца июня.