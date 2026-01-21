В Испании снова произошла ж/д-катастрофа

В Испании снова произошла железнодорожная катастрофа – на этот раз в Каталонии. В районе города Желида..
В Испании снова произошла железнодорожная катастрофа – на этот раз в Каталонии. В районе города Желида недалеко от Барселоны пригородный поезд столкнулся с подпорной стеной, которая обрушилась на пути, возможно из-за сильного дождя.
Погиб машинист. Минимум 37 человек пострадали. Пятеро из них находятся в тяжёлом состоянии, причём одного с трудом извлекли из покорёженного вагона. Ещё у шестерых серьёзные травмы, у остальных пострадавших – лёгкие.
На место происшествия прибыли 38 пожарных расчётов и 20 машин скорой помощи. Всех пассажиров эвакуировали. Большинство пострадавших – пассажиры первого вагона.
Авария произошла всего через два дня после железнодорожной катастрофы в провинции Кордова. Там скоростной поезд сошёл с рельсов на прямом участке пути, вылетел на встречный путь, и в него врезался другой состав. Погибли 42 человека, более 150 пострадали. Причины аварии расследуют. На это может уйти месяц.
Новое крушение произошло в день начала траура по погибшим.
