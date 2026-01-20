Знаменитый дизайнер Валентино умер на 94-м году жизни

Валентино Гаравани, создавший один из самых известных в Италии домов моды класса люкс, скончался в понедельник..

Валентино Гаравани, создавший один из самых известных в Италии домов моды класса люкс, скончался в понедельник в своем доме в Риме. Ему было 93 года.

Известный в индустрии как «император», Валентино стоял в одном ряду с Джорджо Армани и Карлом Лагерфельдом, будучи последним представителем ведущего поколения дизайнеров.

В каждой коллекции Valentino на подиуме обязательно было хотя бы одно красное платье.

Цвет, носивший его имя – «красный Валентино» – стал фирменным оттенком итальянского модного дома.

[Валентино Гаравани, итальянский дизайнер]:

«И я очень рад, потому что в своей работе я стараюсь сделать женщин красивыми, и я очень рад, что сейчас высокая мода возвращается к красоте».

Валентино стал первым итальянцем, который появился на эксклюзивных парижских подиумах высокой моды.

Он также страстно любил кино и в молодости мечтал одевать, как он сам их называл, «прекрасных дам с большого экрана».

[Клаудия Шиффер, модель]:

«Думаю, он просто любил женщин. Он любил одевать их, любил видеть их красивыми и гламурными».

Валентино был единственным ребёнком в своей состоятельной семье, которая жила к югу от Милана.

Он изучал высокую моду в Милане и Париже. В 1960 году вернулся домой и открыл в самом центре Рима собственный дом моды. Постепенно он создал целую бизнес-империю со своим именем. В 2008 году он её продал перед выходом на пенсию.

[Валентино Гаравани, итальянский дизайнер]:

«Я много сделал в мире моды, поэтому сейчас я подумаю о себе и, возможно, о чём-то другом. Мне немного грустно, но не очень, ведь в процессе я также получаю удовольствие».

Валентино продолжал активно поддерживать искусство. Так, в прошлом году через свой фонд он открыл галерею в центре Рима.

