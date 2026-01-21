Японию посетило рекордное число туристов, несмотря на бойкот со стороны Китая

Число туристов, посетивших Японию в декабре, достигло рекордного уровня, несмотря на снижение числа посетителей из Китая...

Число туристов, посетивших Японию в декабре, достигло рекордного уровня, несмотря на снижение числа посетителей из Китая.

[Ясуси Канэко, министр туризма Японии]:

«Хотя туристов из Китая в декабре прошлого года стало меньше примерно на 45% или 330 тысяч человек по сравнению с тем же месяцем годом ранее, общее число туристов из всех стран и регионов в декабре увеличилось, достигнув рекордного уровня примерно в 3,6 миллиона человек».

Как сообщил министр туризма Японии, статистика за весь 2025 год также радует.

[Ясуси Канэко, министр туризма Японии]:

«Число иностранных туристов, посетивших Японию в 2025 году, составило около 42,7 миллиона человек. Ожидается, что будет установлен новый рекорд для большинства стран и регионов. Впервые в истории общее число превысило 40 миллионов».

Кроме того, расходы иностранных туристов в Японии в прошлом году превысили 60 миллиардов долларов, что также стало рекордом.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Напомним, в ноябре Пекин призвал своих граждан воздержаться от поездок в Японию, стремясь тем самым наказать премьер-министра Санаэ Такаити за её высказывание. Она заявила, что нападение Китая на Тайвань может создать «ситуацию, угрожающую выживанию» Японии, и спровоцировать потенциальный военный ответ Токио.

Китай претендует на суверенитет над демократически управляемым Тайванем. Коммунистические власти КНР также неоднократно заявляли, что, в случае необходимости, захватят остров силой.

Короткая ссылка на эту страницу: