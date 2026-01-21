Прогулка по Камчатке после рекордных снегопадов

Снежным апокалипсисом называют жители Камчатки экстремальную погоду, которая недавно пришла на полуостров на Дальнем Востоке России...
Снежным апокалипсисом называют жители Камчатки экстремальную погоду, которая недавно пришла на полуостров на Дальнем Востоке России. На прошлой неделе мощный циклон принёс сильные ветры и рекордные снегопады. Такие последний раз здесь видели в начале 70-х годов прошлого века.
Причём снегопады были здесь и в декабре. Теперь высота сугробов местами достигает трёх метров. Снегом замело первые этажи многоквартирных и частных домов. Людям пришлось рыть проходы к подъездам.
Также под толщей снега оказались автомобили во дворах. Водители в основном откопали свои машины, но транспорт вынужден оставаться на месте. Дороги возле домов занесены снегом.
В сугробах утонули магазины и кафе. К ним делают дорожки со ступеньками.
Метеорологи говорят, что такие снегопады на Камчатке бывают исключительно редко. В декабре прошлого года выпало 360 миллиметров осадков – это трёхмесячная норма. За первую половину января выпало снега в полтора раза больше, чем в среднем выпадает за месяц.
Такая погода связана с волнами холодного воздуха из Арктики. Они одновременно влияют на Восточную Россию и Азию, а вторая волна задела и Восточную Европу.
