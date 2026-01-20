Тело канадской туристки нашли на австралийском острове в окружении динго

Австралийская полиция расследует смерть канадской туристки, тело которой нашли на острове К'гари в окружении небольшой стаи..

Австралийская полиция расследует смерть канадской туристки, тело которой нашли на острове К’гари в окружении небольшой стаи диких собак динго.

По данным полиции, 19-летняя девушка отправилась на утреннее купание недалеко от затонувшего корабля «Махено» – популярного туристического места. Позже её тело обнаружили двое прохожих. Они и вызвали экстренные службы.

[Пол Алджи, инспектор полиции Квинсленда]:

«Люди, находившиеся на острове и плававшие у пляжа, заметили стаю динго, быстро остановились и, очевидно, отпугнули их, после чего обнаружили тело молодой женщины. Это, безусловно, очень шокирующее зрелище на пляже, который в это время года посещает много семей».

Погибшая приехала на остров по работе для прохождения стажировки.

[Пол Алджи, инспектор полиции Квинсленда]:

«Мы будем рассматривать возможность того, что она утонула или подверглась нападению. Все эти варианты будут прорабатывать при расследовании».

Инспектор полиции Квинсленда также добавил, что пока нет никаких оснований полагать, что погибшая была с кем-то ещё или скончалась в результате болезни. По его словам, это было трагическое стечение обстоятельств.

Между тем, пляжи на севере Сиднея остаются закрытыми после того, как в понедельник акула покусала 20-летнего сёрфера. Это было третье нападение за два дня.

Молодой человек получил серьёзные травмы ног и был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Ранее в понедельник 10-летний мальчик избежал травм после того, как акула сбила его с ног и откусила кусок от его доски для сёрфинга.

А в воскресенье другого мальчика покусала акула на пляже в гавани. Он в критическом состоянии.

Полиция сообщила, что все пляжи вдоль северного побережья города останутся закрытыми до дальнейшего уведомления.

По данным природоохранных организаций, в Австралии ежегодно происходит около 20 нападений акул, из которых чуть менее трёх заканчиваются смертельным исходом. К слову, тонут люди на пляжах страны гораздо чаще.

