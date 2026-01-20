В Боливии «воскрес» Пепино и начался карнавал

В боливийском Ла-Пасе пришло время вернуть к жизни Пепино. Без него не начнётся долгожданный карнавал, который..

В боливийском Ла-Пасе пришло время вернуть к жизни Пепино. Без него не начнётся долгожданный карнавал, который продлится 40 дней.

Образ Пепино вдохновлён европейскими клоунами и адаптирован к андской культуре. Его имя означает «Огурец». Согласно поверью, он целый год лежит на кладбище и ждёт, когда его «воскресят».

Оживить Пепино может только поцелуй красавицы. В этом году символический ритуал совершили три «Королевы красоты» из разных регионов Боливии. Теперь карнавал считается открытым.

[Пепино]:

«Я проснулся, чтобы принести радость этому прекрасному карнавалу. В этом и заключается его смысл».

В праздничном шествии участвуют фольклорные коллективы Ла-Паса.

[Диана Арратиа, танцовщица]

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Пепино – символ боливийского карнавала из Ла-Паса. Корни праздника здесь. Мы очень рады приветствовать всех, кто приезжает на наш боливийский карнавал».

После завершения карнавала Пепино снова похоронят – до следующего года.

Короткая ссылка на эту страницу: