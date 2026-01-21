fb pixel
Наводнения в Тунисе: не менее четверых погибших

Дата загрузки: 2026-01-21

Наводнения в Тунисе: не менее четверых погибших

На Тунис обрушились сильнейшие ливни, каких здесь не видели более 70 лет. Сообщают о четверых погибших. И власти говорят, что жертв может стать больше.

От непогоды пострадало несколько провинций этой североафриканской страны. Службы экстренной помощи с трудом справляются с масштабами наводнений.

А жители одноимённой столицы – города Тунис – жалуются на плохое состояние инфраструктуры.

[жительница Туниса]:
«Мы не можем контролировать погоду, ею управляет Бог. В Тунисе редко бывают такие ливни. И каждый раз видишь, что водоотводные каналы, которые нужно чистить ежегодно, – забитые».

Некоторые районы остаются отрезанными от внешнего мира, особенно в низинах.

[житель Туниса]:
«Мы в Тунисе всегда рады дождю, он нам нужен для водохранилищ и прочего. Но инфраструктура, как обычно, остаётся проблемой. Есть районы, которые не были должным образом благоустроены. Хочешь пойти на работу, домой или заняться повседневными делами, но оказываешься полностью заблокирован. Поэтому мы не можем работать, и это наносит большой ущерб экономике».

В столице и ещё нескольких городах закрыли школы. Не ходит общественный транспорт.

В прибрежном городе Мензель-Темим кварталы затопило морской водой.

Метеорологические службы заявили, что в некоторых регионах Туниса уровень осадков стал самым высоким с 1950 года.

