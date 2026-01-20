Рё Тамура – потомственный самурай. Мечом владеет в совершенстве. Его движения динамичны и точны. Эпоха самурайства..

Почувствуйте себя самураем в новом музее в Токио

Рё Тамура – потомственный самурай. Мечом владеет в совершенстве. Его движения динамичны и точны.

Эпоха самурайства началась в VII веке и продлилась до конца 70-х годов XIX столетия. Самураи славились не только мастерством владения оружием, но и нравственными качествами, такими как верность, честь и дисциплина.

Тамура никогда не афишировал своё происхождение из самурайского клана. Но сейчас, как эксперт по боевым искусствам, он обеспокоен тем, что в Японии могут забыть о традициях воинов.

[Рё Тамура, потомок самурайского клана]:

«Япония довольно долго жила без войн и пережила мирную эпоху. Возможно, именно поэтому самураи забыли о конфликтах в период Эдо, когда относительный мир царил более 260 лет. Меня немного беспокоит, что сейчас мы тоже теряем этот дух».

С историей и культурой самураев теперь можно познакомиться в новом музее в Токио. Здесь представлены доспехи и оружие японских воинов.

Самураями становились мужчины из феодального сословия – от князей до мелких дворян. Их оружием была пара мечей – длинного и короткого – дайто и сёто. Кроме того, самураи обучались стрелять из лука длиной более двух метров. Он называется вакю или дайкю.

В музее гости могут примерить специальные доспехи и сфотографироваться в них. Есть и макеты оружия.

[Махса Никками, туристка из Канады]:

«Очень интересно посмотреть на все эти собранные экспонаты – на одежду и мечи».

[Дилан Уайлд, турист из Великобритании]:

«(Здесь важны) традиции, а не просто войны и сражения. Этот мир совершенно отличается от нашего. Думаю, люди, особенно западные, воспринимают это как нечто иное».

Тамура надеется, что интерес иностранцев к истории самурайства пробудит те же чувства у японцев. Тогда традиционное боевое искусство не исчезнет.

