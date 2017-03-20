Какие загадки хранит в себе оманская пещера Аль-Хута?

В оманскую пещеру Аль-Хута можно попасть только на электропоезде. 15-минутная поездка позади, и перед глазами предстаёт уникальное образование, которое в течение миллионов лет вымывала вода. Сегодня эта пещера приоткрывает свои тайны. Из 4,5 километров для посетителей открыты 500 метров.

Даже на этом небольшом участке есть много удивительного. Например, причудливой формы сталактиты или богатая фауна.

[Муфта Аль-Хинай, гид]:

«Здесь есть маленькие длиннохвостые летучие мыши, обитающие в Иране, Омане и Афганистане, особый вид пауков-охотников, встречающийся только в пещере. Наконец, есть слепая рыба, обитающая в озёрах пещеры».

Всего озёр четыре. Слепая рыба в них — с полупрозрачной кожей. Питается насекомыми, которые падают в воду.

Пещера, как считают учёные, сформировалась около двух миллионов лет назад путём вымывания водой известняковой породы. Она единственная в своём роде на Аравийском полуострове с таким разнообразием жизни и при этом полностью оборудованная для доступа туристов.

[туристка]:

«Для семей с детьми посетить такое место будет очень интересно и захватывающе. Вы попадаете в фантастическую среду с уникальной геологией, в загадочное место, которое напоминает другую планету». [турист]:

«Меня уговорили сюда приехать. Но теперь я вижу все эти потрясающие вещи и понимаю, что это творение природы. Рука человека не касалась этого места».

Здесь же работает небольшой геологический музей, в котором представлено около 150 образцов минералов.

Стоимость входа – 9 долларов США для оманцев и 17 — для туристов.