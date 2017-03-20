Какие загадки хранит в себе оманская пещера Аль-Хута?

Даже на этом небольшом участке есть много удивительного. Например, причудливой формы сталактиты или богатая фауна.
[Муфта Аль-Хинай, гид]:
«Здесь есть маленькие длиннохвостые летучие мыши, обитающие в Иране, Омане и Афганистане, особый вид пауков-охотников, встречающийся только в пещере. Наконец, есть слепая рыба, обитающая в озёрах пещеры».
Всего озёр четыре. Слепая рыба в них — с полупрозрачной кожей. Питается насекомыми, которые падают в воду.
Пещера, как считают учёные, сформировалась около двух миллионов лет назад путём вымывания водой известняковой породы. Она единственная в своём роде на Аравийском полуострове с таким разнообразием жизни и при этом полностью оборудованная для доступа туристов.
[туристка]:
«Для семей с детьми посетить такое место будет очень интересно и захватывающе. Вы попадаете в фантастическую среду с уникальной геологией, в загадочное место, которое напоминает другую планету».
[турист]:
«Меня уговорили сюда приехать. Но теперь я вижу все эти потрясающие вещи и понимаю, что это творение природы. Рука человека не касалась этого места».
Здесь же работает небольшой геологический музей, в котором представлено около 150 образцов минералов.
Стоимость входа – 9 долларов США для оманцев и 17 — для туристов.