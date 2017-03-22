Процесс развития детей изучают, записывая их разговоры

Это обычный день в семье австралийки Тины Дориан. Её трое детей собираются играть в чаепитие. Но всё же небольшое отличие есть – теперь все разговоры младшего сына Исаака записываются на диктофон. Это делается в рамках исследовательского проекта отдела образования Южной Австралии.

Малыш обращается к сестре, немного замедленно проговаривая слова.

[Исаак, сын Тины Дориан]:

«Мне, пожалуйста, чашку чая с сахаром и немного молока».

Тина говорит, что у младшего сына речь развивается хуже, чем у старшего. Благодаря исследованию родители увидели, в чём проблема четырёхлетнего Исаака.

[Тина Дориан, жительница Аделаиды]:

«Исаак довольно поздно начал говорить, произносить слова. Мы увидели причину: Лахлан говорит вместо него».

Исаак стал одним из первых детей в Южной Австралии, речь которых постоянно записывается. В пилотном проекте скоро будут участвовать ещё 600 будущих школьников.

[Дэвид Энгельхардт, руководитель проекта]:

«Когда эти дети пойдут в школу, мы увидим их способности в образовании, увидим, как они развиваются в других областях».

Проект позволил родителям Исаака по-новому взглянуть на обучение младшего сына.

[Тина Дориан, жительница Аделаиды]:

«Начав участвовать в исследовании, мы по-настоящему уделяем внимание тому, чтобы малыш разговаривал с нами».

Записывающее устройство кладут в карман одежды ребёнка. Оно приглушает посторонние шумы и выделяет человеческую речь. Участников эксперимента такое постоянное наблюдение не смущает.

[Дэвид Энгельхардт, руководитель проекта]:

«Родители, которые уже пользовались устройством, говорят: помнишь о нём минут десять, а потом повседневные хлопоты вытесняют эту мысль».

Организаторы проекта говорят, что записанные разговоры не считаются прослушиванием, поскольку их используют только для исследования.

Ну а в семье Тины Дориан теперь стараются вести беседы, употребляя грамотную речь, даже если это только игра в чаепитие.