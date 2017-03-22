Процесс развития детей изучают, записывая их разговоры

Малыш обращается к сестре, немного замедленно проговаривая слова.
[Исаак, сын Тины Дориан]:
«Мне, пожалуйста, чашку чая с сахаром и немного молока».
Тина говорит, что у младшего сына речь развивается хуже, чем у старшего. Благодаря исследованию родители увидели, в чём проблема четырёхлетнего Исаака.
[Тина Дориан, жительница Аделаиды]:
«Исаак довольно поздно начал говорить, произносить слова. Мы увидели причину: Лахлан говорит вместо него».
Исаак стал одним из первых детей в Южной Австралии, речь которых постоянно записывается. В пилотном проекте скоро будут участвовать ещё 600 будущих школьников.
[Дэвид Энгельхардт, руководитель проекта]:
«Когда эти дети пойдут в школу, мы увидим их способности в образовании, увидим, как они развиваются в других областях».
Проект позволил родителям Исаака по-новому взглянуть на обучение младшего сына.
[Тина Дориан, жительница Аделаиды]:
«Начав участвовать в исследовании, мы по-настоящему уделяем внимание тому, чтобы малыш разговаривал с нами».
Записывающее устройство кладут в карман одежды ребёнка. Оно приглушает посторонние шумы и выделяет человеческую речь. Участников эксперимента такое постоянное наблюдение не смущает.
[Дэвид Энгельхардт, руководитель проекта]:
«Родители, которые уже пользовались устройством, говорят: помнишь о нём минут десять, а потом повседневные хлопоты вытесняют эту мысль».
Организаторы проекта говорят, что записанные разговоры не считаются прослушиванием, поскольку их используют только для исследования.
Ну а в семье Тины Дориан теперь стараются вести беседы, употребляя грамотную речь, даже если это только игра в чаепитие.