Мексиканцы наполняются энергией в Теотиуакане

[жительница Мексики]:

«Предки оставили нам это чудо. Это наше наследие. И здесь божественный луч света проникает в нас, помогает нам восстановить силы и стать лучше». [житель Мексики]:

«Я чувствую здесь мощь, тепло, мир и покой. Сюда приходишь, чтобы избавиться от плохой энергии, забыть о плохом настроении, которому подвержены люди, и наполниться добрыми чувствами».

Рассвет в день весеннего равноденствия сотни мексиканцев по традиции встречают в Теотиуакане. Их путь лежит на вершину Пирамиды Солнца. Здесь, подняв руки вверх и обратив ладони к светилу, люди заряжаются положительной энергией на весь год.

Встретить восход солнца в день весеннего равноденствия приезжают и зарубежные туристы.

[турист из США]:

«Очень здорово побывать здесь и посмотреть на эти огромные сооружения, построенные так давно. Единственное слово, которым я могу описать свои чувства, — это изумление».

Весеннее равноденствие обычно выпадает на двадцатые числа марта. С древности люди считали, что в этот день в северном полушарии планеты наступает весна.

Многие мексиканцы встречают рассвет на Пирамиде Солнца в белых одеждах. Некоторые медитируют. Кто-то приносит с собой амулеты, чтобы зарядить их положительной энергией.

Учёные полагают, что Пирамида Солнца была построена примерно в 80 году нашей эры. А расцвет цивилизации Теотиуакана выпал на период со II по VII века. Приблизительно в 600-м году древний город внезапно забросили. Причины этого учёные до сих пор не выяснили.

Спустя 700 лет сюда пришли ацтеки. Увидев величественные руины, они назвали это место Теотиуакан, что означает «Город Богов».