Паром «Севол», затонувший три года назад, подняли из воды

В Южной Корее подняли на поверхность паром «Севол», затонувший три года назад. Тогда погибли более 300 человек, большинство из них — школьники. Операция по поднятию парома началась поздно вечером в среду. Инженеры и другие специалисты работали даже по ночам.

За операцией наблюдали родственники тех, чьи тела так и не нашли. Во время крушения пропали без вести девять человек.

[мать пропавшей без вести школьницы]:

«Когда рано утром я услышала, что паром «Севол» показался над водой, очень разволновалась: паром поднимается, и я, наконец, найду дочь. Нашей дорогой Ын Хва больше не придётся оставаться в пароме».

Судно лежало на боку на глубине 44 метров. Его подняли на 13 метров над уровнем моря. Теперь специалистам предстоит переместить паром на полупогружное транспортное судно. После этого его доставят в близлежащий порт для проведения проверки.

Паром «Севол» потерпел крушение 16 апреля 2014 года. Он следовал из Инчхона на остров Чеджудо. Направляясь к острову, судно сделало поворот, после которого сильно накренилось. Оно не смогло выправиться, завалилось на бок и перевернулось.

По данным южнокорейской прокуратуры, капитан велел пассажирам оставаться на местах, хотя шлюпок было достаточно. При этом он под видом пассажира покинул судно одним из первых.

На борту «Севола» находились 476 человек. Спасти смогли только 172, 304 погибли или пропали без вести, в их числе – 250 школьников.

Капитана парома Ли Чжун Сока приговорили к 36 годам лишения свободы. Позже суд ужесточил наказание до пожизненного заключения. Остальных членов экипажа признали виновными в халатности. Им дали от 5 до 20 лет.

Родственники жертв призывают власти установить точную причину крушения парома. По официальной версии, причины катастрофы -перегруженность судна, его незаконная перепланировка и несогласованные действия экипажа.