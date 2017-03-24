Куба ищет новые технологии, чтобы справиться с засухой

Страдающая от засухи Куба ищет пути решения проблемы. Власти страны возлагают надежды на II Международный съезд Cubagua-2017, проходящий в Гаване.

Сюда съехались специалисты и представители компаний из 17 стран, включая Россию, Китай, США, Францию, Испанию и Канаду. Они предлагают новейшие технологии в области управления водными ресурсами.

[Абель Салас, вице-президент Нац. института гидравлических ресурсов]:

«Основные технологии, которые мы здесь видим, связаны с дезинфекцией. Это насосное оборудование для перекачки воды в деревни с использованием возобновляемых источников энергии, солнечной энергии. Также речь об опреснении. Куба – это остров, окруженный морем, и нам важно иметь такие технологии».

Куба страдает от засухи последние три года. По официальным данным, затронуто около 800 тысяч человек и около 70% территории страны.

[Инес Мария Чапман, глава Нац. института гидравлических ресурсов]:

«Засуха продолжается в восточных провинциях, особенно в Сантьяго-де-Кубе, а также в центре страны. Впервые засуха распространилась и на центр. Таким образом, мы уделяем очень серьёзное внимание этой проблеме».

В центре внимания – стенд российских специалистов. Они предлагают Кубе мобильные установки для опреснения морской воды. Оборудование способно перерабатывать 30 тысяч литров воды в день. При этом потребляет мало энергии.

[Карен Чагласян, представитель Aqua Life Technology]:

«Российская технология предлагает замечательное решение. Это опреснительная установка, которая позволяет брать воду из моря и преобразовывать в питьевую. Технология уникальная, очень компактная. Думаю, самое время использовать такую на Кубе – в отелях и других местах. И в целом это замечательное решение для островов».

60% воды на Кубе используется в сельском хозяйстве, 20% потребляет население и 5% поступает на промышленные нужды. Остальное используют в других видах экономической деятельности.

В настоящее время воды не хватает 80 процентам муниципалитетов острова.