В Австралии нашли гигантский след динозавра

Помимо него, в этом регионе обитали и другие древние ящеры – более 20 видов. При этом учёные впервые нашли на австралийском континенте следы стегозавров.
[Стив Салисбери, палеонтолог]:
«Мы увидели буквально тысячи следов динозавров и считаем, что такое многообразие — самое большое. Такого больше нет нигде в мире».
Исследования палеонтологов затрудняют приливы. Следы обнажаются лишь на короткое время, поэтому пришлось изучать местность с воздуха.
[Стив Салисбери, палеонтолог]:
«Мы посылали дроны, а затем объединились с авиационно-поисковой группой Университета Флиндерса. С воздуха мы нанесли следы на цифровую карту, в этом помогали лазерные сканеры. Теперь подробную карту можно использовать во время исследований».
Динозавры, следы которых обнаружили учёные, обитали здесь от 127 до 144 миллионов лет назад. До этого в Австралии находили более поздние следы возрастом от 90 до 115 миллионов лет.
[Стив Салисбери, палеонтолог]:
«Это заполнит пробел в палеонтологических записях об окаменелостях динозавров в Австралии».
Провести исследования палеонтологов пригласили представители местного коренного народа гуларабулу. Они опасались, что на побережье начнут добычу природного газа, и это уничтожит следы динозавров. Учёные отстояли регион с уникальными окаменелостями. Теперь им предстоит выяснить, какие виды динозавров обитали здесь и как ящеры уживались друг с другом.