В Австралии нашли гигантский след динозавра

Огромный след динозавра — возможно, самый большой в мире, — нашли австралийские палеонтологи. Его размер – один метр 70 сантиметров. Открытие сделали в округе Кимберли на севере Западной Австралии. След оставил растительноядный зауропод. Это гигантский четвероногий динозавр.

Помимо него, в этом регионе обитали и другие древние ящеры – более 20 видов. При этом учёные впервые нашли на австралийском континенте следы стегозавров.

[Стив Салисбери, палеонтолог]:

«Мы увидели буквально тысячи следов динозавров и считаем, что такое многообразие — самое большое. Такого больше нет нигде в мире».

Исследования палеонтологов затрудняют приливы. Следы обнажаются лишь на короткое время, поэтому пришлось изучать местность с воздуха.

[Стив Салисбери, палеонтолог]:

«Мы посылали дроны, а затем объединились с авиационно-поисковой группой Университета Флиндерса. С воздуха мы нанесли следы на цифровую карту, в этом помогали лазерные сканеры. Теперь подробную карту можно использовать во время исследований».

Динозавры, следы которых обнаружили учёные, обитали здесь от 127 до 144 миллионов лет назад. До этого в Австралии находили более поздние следы возрастом от 90 до 115 миллионов лет.

[Стив Салисбери, палеонтолог]:

«Это заполнит пробел в палеонтологических записях об окаменелостях динозавров в Австралии».

Провести исследования палеонтологов пригласили представители местного коренного народа гуларабулу. Они опасались, что на побережье начнут добычу природного газа, и это уничтожит следы динозавров. Учёные отстояли регион с уникальными окаменелостями. Теперь им предстоит выяснить, какие виды динозавров обитали здесь и как ящеры уживались друг с другом.