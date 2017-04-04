В Колумбии хоронят жертв страшного оползня

До 273 возросло число жертв наводнений и оползней в колумбийском муниципалитете Мокоа – административном центре департамента Путумайо на юге страны. И поиски продолжаются. Пробираясь через руины, перемешанные с грязью, спасатели ищут погибших с собаками. Используют и тяжёлую технику.

Тем временем власти спешат похоронить жертв, чтобы избежать эпидемий. Местным жителям также проводят вакцинацию против инфекций.

У этого мужчины погибла почти вся семья, включая пятилетнего сына. В целом среди погибших – 43 ребёнка.

[отец погибшего ребёнка]:

«Нет слов, очень тяжело. Мой брат нашёл его между двумя колоннами. Моя сестра – под завалами, мы не можем её найти. Нашли мою тётю. Мать моего сына пропала. Тётя моего сына тоже пропала со своим годовалым ребёнком. Бабушка пропала, а отец и дедушка погибли».

Напомним, бедствие обрушилось на город в ночь на субботу, когда люди спали. В результате аномально сильных ливней три местные реки вышли из берегов, и прямо на городские улицы устремился поток сели.

Многие местные жители разгребают завалы голыми руками в надежде найти хоть что-то уцелевшее.

[студент]:

«Пытаемся сохранить всё, что только возможно. Раскапываем одежду и обувь. Нам нужно во что-то одеваться. Еды тоже не хватает. Спасибо правительству и людям, которые нам помогли. Здесь, во временных убежищах, они сделали, что могли, но на самом деле у нас нет матрасов и футболок. Это нечестно. Всё, что было нажито такими стараниями, река может забрать в любой момент».

Более 500 человек разместились во временных убежищах. 10 детей не могут найти своих родителей – им помогают социальные службы.

Президент страны в третий раз посетил зону бедствия. Он обвиняет в произошедшем изменение климата: за ночь выпала треть месячной нормы осадков. Некоторые экологи, в свою очередь, утверждают, что всему виной – вырубка лесов в близлежащих горах: если бы деревьев было больше, они удержали бы почву.

По словам президента, в ближайшие недели дожди могут охватить всю страну.

[Хуан Мануэль Сантос, президент Колумбии]:

«Похоже, теперь до четверга сильных дождей не будет. Но нас предупредили, что дожди снова начнутся и будут идти в апреле, мае и июне – и не только в Мокоа или Путумайо, а по всей стране, поэтому мы обязаны принять все превентивные меры».

Трагедии в результате оползней в Колумбии – не редкость, учитывая частые сильные дожди, горный ландшафт и большое количество домов, построенных без соблюдения должных строительных норм. Так, в 2015 году оползень унёс жизни около 100 человек. Однако нынешнее бедствие превзошло по масштабам все предыдущие.