На гуманитарную помощи Сирии собрали $6 млрд

[Христос Стилианидис, еврокомиссар по антикризисным мерам]:

«Присутствующие в Брюсселе делегации пообещали совместно выделить шесть миллиардов долларов только в этом году. Большое вам спасибо. Это впечатляющая цифра. Из этого видно, что международное сообщество твёрдо решило поддержать сирийцев».

Конференция по вопросу будущего Сирии оказалась плодотворной. Согласно заявлению еврокомиссара по антикризисным мерам, на гуманитарную помощь стране удалось собрать шесть миллиардов долларов.

Двухдневное мероприятие прошло в Брюсселе при совместном председательстве ЕС, ООН, Великобритании, Германии, Катара, Кувейта и Норвегии.

Собранная сумма оказалась меньше той, которую ранее запросила ООН. В организации считают, что на разрешение гуманитарного кризиса в Сирии необходимо восемь миллиардов. Кроме того, обещанные средства не включают расходы на восстановление страны из руин.

Большую часть средств выделили европейские страны. ЕС пообещал 560 миллионов евро на гуманитарные проекты в Сирии и поддержку беженцев в Ливане и Иордании.

Германия отдельно пообещала один миллиард 200 миллионов, Великобритания предложила один миллиард фунтов стерлингов.

При этом в Брюсселе говорят: Европа не будет платить за восстановление инфраструктуры, если Дамаск и его партнёры полностью исключат оппозицию из политической жизни страны.

Участники встречи также осудили газовую атаку в сирийской провинции Идлиб. Она произошла в день проведения конференции. Провинция находится под контролем повстанцев, которые обвинили в атаке правительственные силы. Поступают сообщения об около 100 погибших, включая десятки детей.

Официальный Дамаск заявил, что химическое оружие никогда не использовал.

Война в Сирии продолжается седьмой год.