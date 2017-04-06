На гуманитарную помощи Сирии собрали $6 млрд

[Христос Стилианидис, еврокомиссар по антикризисным мерам]:
«Присутствующие в Брюсселе делегации пообещали совместно выделить шесть миллиардов долларов только в этом году. Большое вам спасибо. Это впечатляющая цифра. Из этого видно, что международное сообщество твёрдо решило поддержать сирийцев».
Двухдневное мероприятие прошло в Брюсселе при совместном председательстве ЕС, ООН, Великобритании, Германии, Катара, Кувейта и Норвегии.
Собранная сумма оказалась меньше той, которую ранее запросила ООН. В организации считают, что на разрешение гуманитарного кризиса в Сирии необходимо восемь миллиардов. Кроме того, обещанные средства не включают расходы на восстановление страны из руин.
Большую часть средств выделили европейские страны. ЕС пообещал 560 миллионов евро на гуманитарные проекты в Сирии и поддержку беженцев в Ливане и Иордании.
Германия отдельно пообещала один миллиард 200 миллионов, Великобритания предложила один миллиард фунтов стерлингов.
При этом в Брюсселе говорят: Европа не будет платить за восстановление инфраструктуры, если Дамаск и его партнёры полностью исключат оппозицию из политической жизни страны.
Участники встречи также осудили газовую атаку в сирийской провинции Идлиб. Она произошла в день проведения конференции. Провинция находится под контролем повстанцев, которые обвинили в атаке правительственные силы. Поступают сообщения об около 100 погибших, включая десятки детей.
Официальный Дамаск заявил, что химическое оружие никогда не использовал.
Война в Сирии продолжается седьмой год.