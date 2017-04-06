06 апреля 2017

На гуманитарную помощи Сирии собрали $6 млрд

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Конференция по вопросу будущего Сирии оказалась плодотворной. Согласно заявлению еврокомиссара по антикризисным мерам, на гуманитарную помощь стране удалось собрать шесть миллиардов долларов.

[Христос Стилианидис, еврокомиссар по антикризисным мерам]:
«Присутствующие в Брюсселе делегации пообещали совместно выделить шесть миллиардов долларов только в этом году. Большое вам спасибо. Это впечатляющая цифра. Из этого видно, что международное сообщество твёрдо решило поддержать сирийцев».

Двухдневное мероприятие прошло в Брюсселе при совместном председательстве ЕС, ООН, Великобритании, Германии, Катара, Кувейта и Норвегии.

Собранная сумма оказалась меньше той, которую ранее запросила ООН. В организации считают, что на разрешение гуманитарного кризиса в Сирии необходимо восемь миллиардов. Кроме того, обещанные средства не включают расходы на восстановление страны из руин.

Большую часть средств выделили европейские страны. ЕС пообещал 560 миллионов евро на гуманитарные проекты в Сирии и поддержку беженцев в Ливане и Иордании.

Германия отдельно пообещала один миллиард 200 миллионов, Великобритания предложила один миллиард фунтов стерлингов.

При этом в Брюсселе говорят: Европа не будет платить за восстановление инфраструктуры, если Дамаск и его партнёры полностью исключат оппозицию из политической жизни страны.

Участники встречи также осудили газовую атаку в сирийской провинции Идлиб. Она произошла в день проведения конференции. Провинция находится под контролем повстанцев, которые обвинили в атаке правительственные силы. Поступают сообщения об около 100 погибших, включая десятки детей.

Официальный Дамаск заявил, что химическое оружие никогда не использовал.

Война в Сирии продолжается седьмой год.

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