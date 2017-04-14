Банкир из Нью-Йорка отдаст $100 тысяч за погружение к «Титанику»

[Рената Рохас, будущая участница экспедиции]:

«С 12 лет я занимаюсь дайвингом. Экспедиция к «Титанику» — мечта моего детства. Я очень хотела найти затонувшее судно сама, но меня опередили. С тех пор мечтаю хотя бы побывать на месте гибели лайнера».

Погрузиться на дно Атлантики и увидеть легендарный «Титаник» собственными глазами. К этой мечте банкир из Нью-Йорка Рената Рохас идёт почти 40 лет. И уже в мае будущего года она осуществится. Вдохновил Ренату ещё в детстве фильм «Гибель „Титаника“».

Воплотить мечту Рената сможет за 100 тысяч долларов. Именно во столько ей обойдётся возможность участвовать в экспедиции, которую организует компания OceanGate Expeditions.

[Рената Рохас, будущая участница экспедиции]:

«Сколько стоит мечта? Я жертвовала многим, экономила. У меня нет квартиры, нет машины, все сбережения шли на мою мечту, которая ведёт к «Титанику»».

Путешествие к месту крушения «Титаника» начнётся от канадского острова Ньюфаундленд. В общей сложности в нескольких экспедициях примут участите более 50 туристов. Однако обычными туристами их всё же назвать нельзя. Среди них – морские биологи и археологи, а также – спонсоры миссии.

[Стоктон Руш, директор компании OceanGate Expeditions]:

«Они активные участники. Это не туристическая поездка, потому что все – члены команды. Мы обучаем их управлять гидролокатором, системами связи, фотографировать, совершать погружение. А на поверхности они помогут собирать данные».

Участники экспедиции планируют исследовать обломки судна и, возможно, найти вещи пассажиров. Это позволит им понять, какой была жизнь в начале XX века.

Исследовательский проект рассчитан на несколько лет. Специалисты хотят выяснить, в каком состоянии находится судно, насколько быстро разрушается. В будущем исследователи планируют погрузить на дно небольших роботов с лазерными сканерами. Они смогут проникнуть внутрь лайнера и собрать интересующие учёных данные.

«Титаник» столкнулся с айсбергом и потерпел крушение в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в Северной Атлантике. Это был первый и последний рейс лайнера. Во время катастрофы погибли почти полторы тысячи человек. Спаслись – 712. Их подобрал пароход «Карпатия» через полтора часа после полного погружения «Титаника».