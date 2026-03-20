Заброшенная шахта стала туристической достопримечательностью в Индии

Заброшенный угольный карьер в индийском Бишрампуре превратили в экопарк с озером, лодками и плавучим рестораном. Проект..

Заброшенный угольный карьер в индийском Бишрампуре превратили в экопарк с озером, лодками и плавучим рестораном. Проект стал частью программы по восстановлению истощённых месторождений и созданию новых источников дохода.

Разработка местной шахты велась с 1961 по 2018 год. За это время здесь добыли более 38 миллионов тонн угля. После закрытия карьера котлованы постепенно заполнились водой, образовав глубокое озеро.

Территорию площадью почти 1,5 тысячи гектаров благоустроили: появились причалы, парк, коттеджи для отдыхающих. Управлением туристической зоной занимаются женская община и рыболовецкий кооператив. По выходным сюда приезжают до 150 посетителей.

Часть жительниц зарабатывает на перевозке туристов по воде. Они арендуют лодки и самостоятельно покрывают расходы на их содержание. Другие заняты в сфере обслуживания, в том числе в плавучем ресторане.

[Савита Гупта, владелица плавучего ресторана]:

«Мы были ограничены, когда просто сидели дома. Мы ничего не знали о внешнем мире. Когда я вышла из дома, я не только нашла способы зарабатывать деньги, но и получила возможность познакомиться со многими новыми людьми. Мне нравится управлять рестораном. Я действительно счастлива, что вышла из дома».

В проекте участвуют сотни женщин из местного сообщества. Для многих это первый опыт самостоятельного заработка.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Пуджа Саху, лидер сообщества]:

«В нашей группе 365 женщин. Из них 12 управляют лодками и зарабатывают на этом. Мы улучшили своё финансовое положение благодаря лодкам. Раньше нас никто не знал, но теперь у нас есть своё лицо».

Несмотря на успех, проект остаётся нестабильным: участницы покрывают значительную часть расходов и зависят от потока туристов. Впрочем, власти рассматривают подобные инициативы как модель для восстановления других закрытых шахт по всей стране.

Короткая ссылка на эту страницу: