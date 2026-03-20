В Турции сохраняют редкую породу кошек с разными глазами

Центр по сохранению ванских кошек действует в провинции Ван на юго-востоке Турции. Здесь разводят и изучают породу, которая считается эндемичной для региона и отличается гетерохромией, то есть глазами разного цвета.

Учреждение было создано при участии местных властей и университета. Сейчас в вольерах содержатся десятки животных, за которыми ухаживают специалисты. Посетителям разрешают заходить внутрь, кормить кошек и проводить с ними время.

Руководство центра ведёт селекционную работу, чтобы сохранить характерные признаки породы. Для разведения отбирают только животных с подтверждённым происхождением.

[Абдуллах Кая, глава Центра исследования ванских кошек]:

«Этот центр был создан в 1992 году администрацией и университетом Юзюнджю Йыл, когда порода ванских кошек оказалась под угрозой исчезновения. Целью было увеличить количество кошек с оригинальными характеристиками».

В прошлом году специалистам удалось получить более сотни котят, соответствующих стандартам породы.

[Абдуллах Кая, глава Центра исследования ванских кошек]:

«Наша цель – увеличить число именно оригинальных ванских кошек. Поэтому здесь проводится отбор. Не каждая кошка получает возможность участвовать в разведении. Каждая проходит проверку происхождения не менее 5-6 лет, и только после этого принимается решение. В прошлом году таким образом мы получили 110 котят».

Сотрудники отмечают, что на начальном этапе работа была сложнее из-за смешения пород.

[Мехмет Атар Байыр, смотритель центра]:

«Этот процесс был очень сложным в первые годы, когда мы только начали. Потому что мы собирали кошек с улиц, и 60–70% котят рождались чёрно-белыми. Сейчас этот генетический показатель снизился до 5%. И теперь предпринимаются усилия, чтобы постепенно очистить породу».

Центр также выполняет просветительскую функцию и привлекает туристов, в том числе семьи с детьми.

