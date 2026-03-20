Трамп принял в Белом доме премьера Японии, призвав страну проявлять инициативу

Президент США Дональд Трамп приветствовал в Белом доме премьер-министра Японии Санаэ Такаити. Он высоко оценил нынешнюю позицию страны в отношении Ирана.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Мы получаем огромную поддержку и сохраняем хорошие отношения с Японией по всем вопросам. Я считаю, что, судя по заявлениям, которые мы услышали вчера и позавчера от Японии, они действительно активизируются».

Трамп по-прежнему призывает союзников выделить больше кораблей для разминирования Ормузского пролива и для сопровождения коммерческих танкеров. Сейчас этот критически важный морской путь в значительной степени перекрыл Иран.

Трамп также резко критикует союзников за их вялую поддержку американо-израильской военной кампании.

Что касается Японии, Трамп заявил, что ожидает от союзника большей поддержки, учитывая помощь, которую США оказывают стране, и десятки тысяч военнослужащих, размещённых там.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Нам не нужно многого. Нам ничего не нужно. Честно говоря, нам ничего не нужно ни от Японии, ни от кого-либо ещё. Но я думаю, что уместно, чтобы люди проявили инициативу».

Такаити осудила атаки Ирана в Ормузском проливе и заявила, что, по её мнению, только Трамп может добиться мира.

Когда Трампа спросили, почему он не сообщил союзникам о своих военных планах, он пошутил, проведя параллель между ударами США по Ирану и нападением Японии на Перл-Харбор несколько десятилетий назад.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Мы хотели внезапности. Кто лучше Японии знает, что такое внезапность? Почему вы не рассказали нам о Перл-Харборе?»

В преддверии встречи Япония присоединилась к ведущим странам Европы в совместном заявлении. Они сообщили, что будут делать шаги для стабилизации энергетических рынков и что они готовы присоединиться к усилиям по обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив.

В отличие от Вашингтона, Токио поддерживает дипломатические отношения с Тегераном. Это создаёт потенциальный канал для дипломатического урегулирования конфликта. Впрочем, прошлые попытки Японии выступить посредником между Тегераном и Вашингтоном в 2019 году оказались безуспешными.

